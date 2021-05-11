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Из всех свиных рулек эта мне нравится больше других. Показываю, как ее приготовить в рукаве, используя только горчицу и мед

Это один из моих любимых рецептов: рулька получается очень мягкой, сочной, ароматной. Никто и не скажет, что я готовлю его из самого дешевого мяса.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свиная рулька, 2 шт;
  • горчица, 4 ст.л;
  • мед, 2 ст.л;
  • соль, зира, тмин.

Процесс приготовления

Мясо хорошо промываем холодной водой, просушиваем полотенцами. Если есть необходимость, очищаем шкурку от грязи и щетины.

Укладываем мясо в кастрюлю, солим и насыпаем тмин или зиру, заливаем холодной водой и варим после закипания коло 1.5 часа на небольшом огне. Предварительно убираем пену.

Из всех свиных рулек эта мне нравится больше других. Показываю, как ее приготовить в рукаве, используя только горчицу и мед

Горчицу берите по своему вкусу, смешиваем с медом.

Рульки вынимаем из бульона и остужаем немного.

Обмазываем мясо со всех сторон соусом и укладываем в рукав для запекания – каждую отдельно.

Из всех свиных рулек эта мне нравится больше других. Показываю, как ее приготовить в рукаве, используя только горчицу и мед

Фиксируем края, делаем проколы зубочисткой и выкладываем рульки на решетку в духовке. Предварительно разогреваем до 180 градусов и запекаем около 1 часа.

Из всех свиных рулек эта мне нравится больше других. Показываю, как ее приготовить в рукаве, используя только горчицу и мед

За 15 минут до окончания запекания, режем рукав и поливаем мясо тем соком, который стек вниз формы.

Из всех свиных рулек эта мне нравится больше других. Показываю, как ее приготовить в рукаве, используя только горчицу и мед

Румяное, ароматное, сочное блюдо прекрасно смотрится даже на праздничном столе.

Из всех свиных рулек эта мне нравится больше других. Показываю, как ее приготовить в рукаве, используя только горчицу и мед

Можно сделать мясо в виде рулета, вырезав кость, смазав соусом внутри и снаружи, обмотав нитью.

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