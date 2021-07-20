В следующий раз приготовлю тазик! Салата-закуска: два дня готовлю и не надоел

Салат-закуска получается необычным, сытным, вкусным. Такое рыбное блюдо можно готовить каждый день и удивить им своих гостей за праздничным столом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • треска филе, 500 г;
  • яйца, 3 шт;
  • лук и морковь по 1 шт;
  • укроп;
  • майонез.

Процесс приготовления

Рыбу можно брать любую, но лучше с белым мясом, тогда вкус получается очень богатым и насыщенным.

Отвариваем филе на пару и остужаем. Можно попробовать и копченую рыбку, получается оригинально.

Делим рыбу на небольшие кусочки.

Яйца отвариваем и остужаем, режем кубиками.

Лук режем кубиком, а морковь трем на крупной терке.

Овощи пассируем до готовности на растительном масле. Остужаем.

Смешиваем все продукты, солим по вкусу, добавляем укроп и заправляем майонезом.

Можно поставить салат на 30 – 50 минут в холодильник для охлаждения.

Прекрасно сочетается салат с разными закусками, вкусно подавать с сухариками или белым хлебом.

В следующий раз приготовлю тазик! Салата-закуска: два дня готовлю и не надоел

В соус еще добавляю немного горчицы, она отлично гармонирует с майонезом и добавляет нотку пикантности, салат получается очень интересным и не надоедает.

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