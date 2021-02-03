Салат Грибы под шубой: лёгкий и вкусный салатик для любителей грибов

Салат Грибы под шубой такой вкусный, нарядный. Невероятно аппетитный!

Салат Грибы под шубой: ингредиенты

2 (две) шт – лука 500 (пятьсот) гр – грибов Зеленый лук по вкусу 4 (четыре) шт – картофеля 4 (четыре) шт — яиц 200 (двести) гр – сыра твердого Майонез по вкусу 2 (две) шт – соленых огурцов

Рецепт салата Грибов под шубой:

Грибы промойте. Нарежьте и обжарьте на сковороде с луком

Яйца, картофель отварите. Натрите на терке

Огурцы натрите на терке

Сыр тоже нужно на терке

Собираем слоёный салат. Сначала грибы с луком. Затем вареный картофель, зеленый лук, майонез, огурцы, яйца, майонез, тертый сыр

Подавайте салат Грибы под шубой к столу!

Сочетание ингредиентов идеальное! Все очень гармонично, для такого вкусного и нежного салата! Приготовьте, и этот салатик станет вашим любимым! На здоровье.