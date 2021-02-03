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Салат Грибы под шубой: лёгкий и вкусный салатик для любителей грибов

Салат Грибы под шубой такой вкусный, нарядный. Невероятно аппетитный!

Салат Грибы под шубой: ингредиенты

Салат Грибы под шубой

  1. 2 (две) шт – лука
  2. 500 (пятьсот) гр – грибов
  3. Зеленый лук по вкусу
  4. 4 (четыре) шт – картофеля
  5. 4 (четыре) шт — яиц
  6. 200 (двести) гр – сыра твердого
  7. Майонез по вкусу
  8. 2 (две) шт – соленых огурцов

Рецепт салата Грибов под шубой:

Салат Грибы под шубой

  • Грибы промойте. Нарежьте и обжарьте на сковороде с луком
  • Яйца, картофель отварите. Натрите на терке
  • Огурцы натрите на терке
  • Сыр тоже нужно на терке
  • Собираем слоёный салат. Сначала грибы с луком. Затем вареный картофель, зеленый лук, майонез, огурцы, яйца, майонез, тертый сыр

Подавайте салат Грибы под шубой к столу!

Салат Грибы под шубой

Сочетание ингредиентов идеальное! Все очень гармонично, для такого вкусного и нежного салата! Приготовьте, и этот салатик станет вашим любимым! На здоровье.

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