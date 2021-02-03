Салат Грибы под шубой: лёгкий и вкусный салатик для любителей грибов

Салат Грибы под шубой такой вкусный, нарядный. Невероятно аппетитный!
Салат Грибы под шубой: ингредиенты
- 2 (две) шт – лука
- 500 (пятьсот) гр – грибов
- Зеленый лук по вкусу
- 4 (четыре) шт – картофеля
- 4 (четыре) шт — яиц
- 200 (двести) гр – сыра твердого
- Майонез по вкусу
- 2 (две) шт – соленых огурцов
Рецепт салата Грибов под шубой:
- Грибы промойте. Нарежьте и обжарьте на сковороде с луком
- Яйца, картофель отварите. Натрите на терке
- Огурцы натрите на терке
- Сыр тоже нужно на терке
- Собираем слоёный салат. Сначала грибы с луком. Затем вареный картофель, зеленый лук, майонез, огурцы, яйца, майонез, тертый сыр
Подавайте салат Грибы под шубой к столу!
Сочетание ингредиентов идеальное! Все очень гармонично, для такого вкусного и нежного салата! Приготовьте, и этот салатик станет вашим любимым! На здоровье.
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