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Салат Орландо. Легенда минского ресторана

Салат Орландо станет одним из ваших любимых салатов и украсит любой праздничный стол.

Салат Орландо: ингредиенты

Салат Орландо

  1. Шампиньоны — 500 гр. (пятьсот грамм)
  2. Солёные огурцы — 2-3 шт. (две — три штуки)
  3. Свиной язык отварной, мелконарезанный — 3 шт. (три штуки)
  4. Лук — 300 гр. (триста грамм)
  5. Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
  6. Майонез
  7. Сливочное масло
  8. Соль

Процесс приготовления:

  • Сперва отварите язык в подсоленной воде до готовности, а затем сразу опустите в холодную воду и снимите кожицу. Нарежьте на мелкие кусочки.
  • Грибы и лук нарежьте кубиками и обжарьте на сливочном масле.
  • Солёные огурцы нарежьте мелкими кубиками.
  • Яйца отварите и натрите на крупной тёрке.
  • Выкладывайте салат слоями.

1-й слой: обжаренные в масле шампиньоны

2-й слой: солёные огурцы — 2-3, в зависимости от размера огурцов

3-й слой: отварной мелконарезанный свиной язык

4-й слой: обжаренный в сливочном масле лук

5-й слой: нат6ртые на тёрке яйца

Каждый слой залейте майонезом (сделайте сеточку или спираль из майонеза)

Салат Орландо — оригинальный и вкусный

Салат Орландо. Легенда минского ресторана 2

Приятного аппетита!

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