Салат Орландо. Легенда минского ресторана

Салат Орландо станет одним из ваших любимых салатов и украсит любой праздничный стол.
Салат Орландо: ингредиенты
- Шампиньоны — 500 гр. (пятьсот грамм)
- Солёные огурцы — 2-3 шт. (две — три штуки)
- Свиной язык отварной, мелконарезанный — 3 шт. (три штуки)
- Лук — 300 гр. (триста грамм)
- Яйца — 4 шт. (четыре штуки)
- Майонез
- Сливочное масло
- Соль
Процесс приготовления:
- Сперва отварите язык в подсоленной воде до готовности, а затем сразу опустите в холодную воду и снимите кожицу. Нарежьте на мелкие кусочки.
- Грибы и лук нарежьте кубиками и обжарьте на сливочном масле.
- Солёные огурцы нарежьте мелкими кубиками.
- Яйца отварите и натрите на крупной тёрке.
- Выкладывайте салат слоями.
1-й слой: обжаренные в масле шампиньоны
2-й слой: солёные огурцы — 2-3, в зависимости от размера огурцов
3-й слой: отварной мелконарезанный свиной язык
4-й слой: обжаренный в сливочном масле лук
5-й слой: нат6ртые на тёрке яйца
Каждый слой залейте майонезом (сделайте сеточку или спираль из майонеза)
Салат Орландо — оригинальный и вкусный
Приятного аппетита!
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