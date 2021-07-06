Вареники с вишней не развариваются, не текут. Удачное тесто для вареников

Многие очень любят вареники с ягодами, но не часто их готовят по причине неудачного теста, когда вареники развариваются и вся начинка оказывается в воде. Этот рецепт теста я нашла не так давно, но он меня полностью устраивает: все получается качественным, тест не растекается и не лопается.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- вода, 300 мл;
- мука, 500 г;
- соль, 1 ч.л;
- масло сливочное, 50 г;
- вишня или любая другая ягода, 1 кг;
- сахар, около 6 ст.л или по вкусу;
- крахмал любой, можно кукурузный, 0.5 ст.л.
Процесс приготовления
Воду смешиваем со сливочным маслом и доводим до кипения.
Муку просеиваем и смешиваем с солью, вливаем горячую воду с маслом.
Вымешиваем сначала лопаткой, когда масса станет просто теплой, вымешиваем на столе руками. Тесто получается эластичным и плотным.
Укутываем пленкой и оставляем на 1 – 3 часа на столе.
Периодически можно подмешивать тесто.
Делим на 4 части и каждый раскатываем в пласт, вырезаем кружочки при помощи стакана или формы.
Ягоды промываем и просушиваем, смешиваем с крахмалом и сахаром.
Совет: если берете ягоды с косточками, вынимаем их и сами ягоды просушиваем на бумажном полотенце, чтобы вытек лишний сок.
Формируем вареники и отвариваем в немного соленной воде.
Подаю такие вареники со сметаной или растопленным сливочным маслом, можно взбивать сметану или сливки с сахарной пудрой и подавать с таким соусом.
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