Вареники с вишней не развариваются, не текут. Удачное тесто для вареников

Многие очень любят вареники с ягодами, но не часто их готовят по причине неудачного теста, когда вареники развариваются и вся начинка оказывается в воде. Этот рецепт теста я нашла не так давно, но он меня полностью устраивает: все получается качественным, тест не растекается и не лопается.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вода, 300 мл;

мука, 500 г;

соль, 1 ч.л;

масло сливочное, 50 г;

вишня или любая другая ягода, 1 кг;

сахар, около 6 ст.л или по вкусу;

крахмал любой, можно кукурузный, 0.5 ст.л.

Процесс приготовления

Воду смешиваем со сливочным маслом и доводим до кипения.

Муку просеиваем и смешиваем с солью, вливаем горячую воду с маслом.

Вымешиваем сначала лопаткой, когда масса станет просто теплой, вымешиваем на столе руками. Тесто получается эластичным и плотным.

Укутываем пленкой и оставляем на 1 – 3 часа на столе.

Периодически можно подмешивать тесто.

Делим на 4 части и каждый раскатываем в пласт, вырезаем кружочки при помощи стакана или формы.

Ягоды промываем и просушиваем, смешиваем с крахмалом и сахаром.

Совет: если берете ягоды с косточками, вынимаем их и сами ягоды просушиваем на бумажном полотенце, чтобы вытек лишний сок.

Формируем вареники и отвариваем в немного соленной воде.