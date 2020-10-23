Как долго искала этот рецепт! Тыква сахарными кусочками на десерт

Я долго искала такой рецепт готовки тыквы, чтобы она получалась цельными, потными кусочками, пропитанными сахарным сиропом. Нашла и теперь всегда так готовлю этот ароматный десерт. Сегодня хочу и вам предложить рецепт этого вкусного десерта из тыквы. Сахар можно заменить медом.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

тыква;

сахар;

вода, около 50 мл.

Процесс приготовления

Тыкву я всегда выбираю сочную и сладкую, десерт тогда получается просто отлично. Количество сахара зависит от того насколько сладкая у вас тыква, да и от вашего вкуса. Сахар можно заменить медом, будет десерт очень полезный, просто я не любитель этой сладости, потому использую сахар.

Тыкву режем кусочками, но не мелкими, средними.

Выкладываем в форму для запекания в один сдой – противень также подходит.

Наливаем воды – так, чтобы просто тыква не подгорела в первые минуты запекания. Если перельете воды, то тыква просто разлезется.

Сахар делим на 2 части и одной посыпаем тыкву.

Ставим форму в духовку и запекаем до того момента, пока не испариться вся жидкость и тыква не станет мягкой.

Посыпаем второй частью сахара и допекаем 10 минут – сахар должен расплавиться, а тыква станет янтарной и прозрачной.

Остужаем и складываем в стеклянную емкость, храним в холодильнике.

Я беру кусочки тыквы, добавляю в разные десерты, украшаю торты, делаю начинку для рулетов и пирогов.