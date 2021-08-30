Даже заливка съедается. Кто пробовал маринованные помидоры по-армянски, без рецепта не уходит

Такие томаты в острой, пикантной заливке нравятся всем, даже тем, кто не сильно любит томаты. Получается очень вкусно, остроту можно регулировать, добавляя по своему вкусу чеснок и острый перчик.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- помидоры, 4 кг;
- лук и морковь по 2 шт;
- чеснок, 1 головка;
- укроп, петрушка, базилик по пучку;
- перец сладкий, 2 шт;
- острый перец, 2 шт;
- лист лавровый, 4 шт;
- перец горошком, 40 шт;
- гвоздика по вкусу;
- вода;
- соль, 2 ст.л;
- сахар, 2/3 стакана;
- уксус 9 %, 150 мл.
Процесс приготовления
Томаты выбираем с плотной кожурой, не переспевшие, крепенькие. Отлично подходит сорт сливка.
Лук режем полукольцами, сладкий и острый перец кусочками.
В чистые банки на дно кладем лук, томаты.
Совет: у помидор делаем проколы зубочисткой, чтобы они не лопнули при обработке.
В банку кладем по лавровому листу.
Заливаем в банк кипяток, накрываем крышками и оставляем на 20 минут.
Остальные овощи (сладкий и острый перец) с зеленью и чесноком измельчаем блендером.
Воду сливаем и в томаты укладываем в равных частях измельченную массу.
Всыпаем соль и сахар.
Кипятим воду и заливаем в банки вместе с уксусом, кладем душистый перец.
Закручиваем крышки, укутываем до остывания.
Храним консервацию в подвале или кладовке.
Томаты в таком соусе получаются изумительными, пикантными, острыми, закуску я всегда ставлю на праздничный стол. Можно готовить и просто так, не консервируя, но долго томаты хранится не будут, максимум 7 дней.
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