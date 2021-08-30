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Даже заливка съедается. Кто пробовал маринованные помидоры по-армянски, без рецепта не уходит

Такие томаты в острой, пикантной заливке нравятся всем, даже тем, кто не сильно любит томаты. Получается очень вкусно, остроту можно регулировать, добавляя по своему вкусу чеснок и острый перчик. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

  • помидоры, 4 кг; 
  • лук и морковь по 2 шт; 
  • чеснок, 1 головка; 
  • укроп, петрушка, базилик по пучку; 
  • перец сладкий, 2 шт; 
  • острый перец, 2 шт; 
  • лист лавровый, 4 шт; 
  • перец горошком, 40 шт; 
  • гвоздика по вкусу; 
  • вода; 
  • соль, 2 ст.л; 
  • сахар, 2/3 стакана; 
  • уксус 9 %, 150 мл. 

Процесс приготовления 

Томаты выбираем с плотной кожурой, не переспевшие, крепенькие. Отлично подходит сорт сливка. 

Лук режем полукольцами, сладкий и острый перец кусочками. 

В чистые банки на дно кладем лук, томаты. 

Совет: у помидор делаем проколы зубочисткой, чтобы они не лопнули при обработке. 

В банку кладем по лавровому листу. 

Заливаем в банк кипяток, накрываем крышками и оставляем на 20 минут. 

Остальные овощи (сладкий и острый перец) с зеленью и чесноком измельчаем блендером. 

Воду сливаем и в томаты укладываем в равных частях измельченную массу. 

Всыпаем соль и сахар. 

Кипятим воду и заливаем в банки вместе с уксусом, кладем душистый перец. 

Закручиваем крышки, укутываем до остывания.

 

Храним консервацию в подвале или кладовке. 

Даже заливка съедается. Кто пробовал маринованные помидоры по-армянски, без рецепта не уходит

Томаты в таком соусе получаются изумительными, пикантными, острыми, закуску я всегда ставлю на праздничный стол. Можно готовить и просто так, не консервируя, но долго томаты хранится не будут, максимум 7 дней. 

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