Даже заливка съедается. Кто пробовал маринованные помидоры по-армянски, без рецепта не уходит

Такие томаты в острой, пикантной заливке нравятся всем, даже тем, кто не сильно любит томаты. Получается очень вкусно, остроту можно регулировать, добавляя по своему вкусу чеснок и острый перчик.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

помидоры, 4 кг;

лук и морковь по 2 шт;

чеснок, 1 головка;

укроп, петрушка, базилик по пучку;

перец сладкий, 2 шт;

острый перец, 2 шт;

лист лавровый, 4 шт;

перец горошком, 40 шт;

гвоздика по вкусу;

вода;

соль, 2 ст.л;

сахар, 2/3 стакана;

уксус 9 %, 150 мл.

Процесс приготовления

Томаты выбираем с плотной кожурой, не переспевшие, крепенькие. Отлично подходит сорт сливка.

Лук режем полукольцами, сладкий и острый перец кусочками.

В чистые банки на дно кладем лук, томаты.

Совет: у помидор делаем проколы зубочисткой, чтобы они не лопнули при обработке.

В банку кладем по лавровому листу.

Заливаем в банк кипяток, накрываем крышками и оставляем на 20 минут.

Остальные овощи (сладкий и острый перец) с зеленью и чесноком измельчаем блендером.

Воду сливаем и в томаты укладываем в равных частях измельченную массу.

Всыпаем соль и сахар.

Кипятим воду и заливаем в банки вместе с уксусом, кладем душистый перец.

Закручиваем крышки, укутываем до остывания.

Храним консервацию в подвале или кладовке.