РЕЦЕПТЫ ИЗ БАКЛАЖАН. Очень вкусно! Топ-9

1. Рецепт — из баклажан по-армянски

Для армянского угощения баклажаны (7кг.) нарезают соломкой, солят и кладут под гнет на ночь. На утро подготовленные баклажаны поджаривают по частям на сковороде (как картошку), смешивают с отдельно поджаренным репчатым луком (2 кг.), также шинкованным соломкой, заправляют измельченным чесноком (100 гp.), солью, готовой смесью хмели-сунели (по вкусу) и полчаса тушат, помешивая массу. Затем раскладывают ее по банкам, подогревают их в кипящей воде 30 мин. и укупоривают.

2. Рецепт — закуска из баклажан по-грузински

Также, примерно, консервируют баклажаны по грузинско-му рецепту 50-х годов прошлого века. Плоды нарезают кружками, подсаливают, выдерживают пару-тройку часов, чтобы они пустили сок, отжимают и поджаривают. Затем укладывают в банки, переслаивая начинкой: измельченные грецкие орехи (стакан), репчатый лук (200 г), (2 зубчика), семена кинзы (1 ч. ложка), соль и перец (по вкусу). Заливают винный уксус (3/4 стакана), сверху растительное масло (слоем 2 см). Банки подогревают в кастрюле с кипящей водой (30 мин.) и укупоривают крышками. Заготовка на зиму — рецепт из баклажан по-грузински готов. Хранить лучше в подвале.

3. 3акуска из баклажан и перца

Сладкий перец и баклажаны (по 1 плоду) для заготовки по-азербайджански сначала пекут на огне и очищают от кожицы, а перец – и от семян.

Помидоры (2 шт.), предварительно ошпарив и очистив от шкурки, и репчатый лук (головку) нарезают кружками и поджаривают на растительном масле. Овощи выкладывают в кастрюлю слоями, пересыпая зеленью и толченым чесноком. Солят по вкусу, тушат, а затем расфасовываю горячую массу по банкам. Укупоривают и дают остыть под одеялом.

4. 3аготовка баклажан на зиму по итальянскому рецепту

В кастрюлю наливают и подогревают подсолнечное масло и с интервалом в 5 мин. по очереди кладут очищенные и измельченные лук, морковь, сладкий перец, кабачки, баклажаны, регулярно перемешивая овощи. Когда они станут мягкими, добавляют натертые помидоры (без шку-рок), итальянские травы (покупают в магазине) и варят сначала под крышкой, а затем без нее, регулярно помешивая массу. Как только она начнет немного пыхтеть, добавляют соль и сахар по вкусу. На любителя можно добавить кусочек жгучего перца. Быстро раскладывают массу по банкам, укупоривают их и дают остыть, предварительно укутав одеялом.

5. Баклажаны маринованные как грибы

Все пропорции произвольные, а для баклажанов-грибочков

4 л. воды,

4 кг. баклажанов

4 головки чеснока

4 ст. ложки соли

4 ст. ложки уксусной эссенции

100 гp. растительного масла

большой пучок зелени укропа

Воду кипятят, добавляют соль и эссенцию, среднего и одинакового размера кубики баклажана и выдерживают ровно 5 мин. с момента закипания жидкости. Откидывают баклажаны на дуршлаг и, дав стечь воде, переносят в эмалированный таз. Туда же помещают измельченный чеснок (давить не надо), укроп и растительное масло. Осторожно перемешивают, расфасовывают по чистым банкам (0,5 л), подогревают 15 мин в кипящей воде, укупоривают и остужают шубой.

6. Маринованные баклажаны – простой рецепт

Отрезают у баклажанов хвостики, складывают в кастрюлю, заливают холодной соленой водой и доводят до кипения (маленькие плоды 4 мин., большие – 5-7 мин.). Сливают во-ду, дают баклажанам остыть и укладывают в трехлитровые банки. В каждую банку добавляют специи (1 горький перец, 3 лавровых листа, 4 зубчика чеснока, 6 горошин душистого перца), заливают кипятком до плечиков, выдерживают 5 мин и сливают жидкость. Затем готовят маринад (2 л воды, 150 мл уксуса, 3 ст. ложки соли), заполняют им банки, укупоривают их и дают остыть под шубой. Зимой баклажаны нарезают кубиками и заправляют майонезом или растительным маслом с чесноком и луком. По вкусу и внешне такие баклажаны напоминают грибы.

7. Баклажаны маринованные по-корейски

Баклажаны (кусочками) и перец (соломкой) в соотношении 1:1 по отдельности отваривают до полумягкости в кипятке, промывают холодной водой и отжимают. Соединяют овощи, сбрызгивают уксусной эссенцией, накрывают полотенцем и дают немного постоять. Затем добавляют нарезанный полукольцам лук (половину от веса баклажанов и перца), чеснок (2 зубчика), соевый соус, зелень. Все перемешивают, в овощной массе делаю углубление, всыпают в него молотый красный жгучий перец и выливают горячее (нагретое до появления дымка) растительное масло. Еще раз перемешивают, раскладывают по банкам и закрывают их полиэтилено-выми (капроновыми) крышками. Такая заготовка на зиму из баклажан хранится в холодильнике весь холодный период.

8. Баклажаннaя икрa, причем без соли, уксуса и сахара

Баклажаны протирают салфеткой и запекают в духовке при t 200* C. до готовности (становятся мягкими и их свободно протыкает вилка). Затем осторожно перекладывают их на разделочную доску, накрывают другой чистой доской и помещаю груз (кастрюльку с водой), чтобы вытек горький сок. Остывшие плоды очищают от кожицы. Аналогично подготавливают сладкий овощной перец. Наконец помидоры заливают на 3-5 минут кипятком, обдают холодной водой и тоже удаляют кожицу. В литровую банку кладут сначала слой помидоров, затем баклажаны и перец, а сверху еще один слой помидоров. Банки выдерживают в кипящей воде 30-40 минут, закатывают крышками и остужают под шубой. Остывшие банки хранят в темном прохладном месте. Зимой содержимое банки измельчают ножом, добавляют свежеподжаренный лук, подогревают массу в сковороде около 10 минут и заправляют толченым чесноком. Икра должна быть с легким запахом дыма.

9. Баклажаны «Огонек»

По рецепту на 5 литровых банок:

5 кг. баклажан

300 гp. чеснока

10 шт.красного сладкого перца

8 шт. пекучего перца

1 кг. помидор

0,5 л подсолнечного масла

1 стакан 9% уксуса

cоль

1. Чистим перец, моем помидоры, чистим чеснок, моем баклажаны. 2. Когда будете чистить острый перец, делайте это в перчатках, иначе руки будут гореть еще пару дней. 3. Нужно помыть банки для закатки. Я мою их содой, потом окатываю кипятком. Крышки складываю в кастрюльку и тоже заливаю кипятком. Теперь овощи. 4. Баклажанам срезать хвостик, нарезать кружками толщиной 0,5 см. Складываем их в миску, посыпаем солью. Оставляем на 2 часа, чтобы удалить горечь. 5. В казан наливаем подсолнечное масло, нагреваем и обжариваем в нем отжатые от сока баклажаны. Таким способом можно обжарить их быстрее, чем на сковороде. Шумовкой вынимаем обжаренные баклажаны и складываем их в кастрюлю, накрываем крышкой. Так обрабатываем все баклажаны. Готовим соус для баклажан. 1. Пропускаем через мясорубку помидоры, сладкий и пекучий перец, чеснок. Ставим соус на огонь. Когда он закипит, посолите его по вкусу и влейте уксус. Прокипятите 5 минут. Убавьте огонь. 2. В подготовленные банки наливаем 2 ст.л. соуса, выкладываем слой жаренных баклажан, опять соус, опять баклажаны. Заполняем банки, накрываем их крышками и стерилизуем 40 минут. 3. Для этого налейте в кастрюлю воды столько, чтобы она доставала до середины банки. На дно кастрюли положите полотенечко. Нагрейте воду и ставьте в нее наполненную баклажанами банку. На медленном огне банка простерилизуется 40 минут. 4. Я делаю так. На одной комфорке у меня томится соус, на трех других стерилизуются банки. 5. Потом закатывайте. Я еще накрываю закатанные банки одеялом. Они дополнительно стерилизуются, медленно остывая. Весь процесс занимает около 4 часов.