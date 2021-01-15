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Свиная рулька по-баварски: царское блюдо на вашем столе

Свиная рулька по-баварски! Свиная рулька это нижняя часть свиной ноги, то есть голень. На первый взгляд кажется, что мясо в этой части туши жилистое и может быть жестким. Но в действительности, при правильном приготовлении получается великолепный деликатес.

Мясо настолько мягкое и сочное, что в прямом смысле слова тает во рту.

И да, именно это блюдо с удовольствием уплетал светлый маг Антон Городецкий в компании с темным Эдгаром в пражском ресторанчике. Если кто не вспомнил, то я говорю о печеном вепревом колене – традиционном блюде в Чехии и Германии, а произведение – это «Дневной дозор» Сергея Лукьяненко.

Итак, свиная рулька по-баварски – в общем блюдо готовится довольно длительное время. Однако ваше участие в процессе готовки будет минимальным – основное время уходит на варку, за которой следить не нужно.

Свиная рулька по-баварски

Свиная рулька по-баварски: ингредиенты

  • Рулька (голяшка) свиная – 4 шт
  • Пиво – 1 л
  • Лук – 1 головка
  • Шелуха луковая – 2 горсти
  • Черный перец – 7-10 горошин
  • Чеснок – 3-4 зубчика
  • Горчица – 3 ч/л
  • Мёд – 50-70 мл
  • Специи: молотые сушеные семена кориандра и пажитника (чамана), жгучий перец, паприка – по 1 ч/л каждого
  • Соль

Свиная рулька по-баварски

Свиная рулька по-баварски: приготовление

  1. Очищенную рульку залить пивом, положить туда же порезанную пополам неочищенную луковицу, луковую шелуху, столовую ложку соли, горошины перца и поставить на сильный огонь.
    После начала кипения убавить огонь до самого минимума, так чтобы не было активного кипения.
  2. Варить под крышкой полтора-два часа, периодически переворачивая рульки, чтобы варились равномерно.
    Смешать мёд, горчицу, специи и измельчённый чеснок и дать смеси настояться пока варится рулька.
  3. Вареные рульки достать из кастрюли, сделать надрезы и хорошенько смазать полученным соусом.
  4. Выложить рульки в рукав для запекания на противень и выпекать в духовке 40 минут, после чего раскрыть рукав и дать рулькам подрумяниться, выпекая в режиме гриль ещё 15 минут.

Свиная рулька по-баварски: готова

Подавать рульки лучше всего с квашеной или тушеной капустой. И естественно с пивом!

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Приятного аппетита!
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