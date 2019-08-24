Помидоры с луком в сладком маринаде — вкуснятина невероятная

Название этого рецепта не случайное — именно помидоры и лук, а не помидоры с луком. Всё дело в том, что лук тут выступает на таких же правах, как и помидоры, а не просто как дополнение. Лично для меня ценность этой консервации именно в нём!

Количество: одна 2-литровая банка

Ингредиенты:

мелкие помидоры

2 больших луковицы

1 литр воды

5 ст.л. сахара

1 ст.л. соли

корень петрушки

корень хрена

зонтик укропа

лавровый лист

1 ч.л. уксусной кислоты

70% гвоздика

перец душистый

перец чёрный

листья вишни

листья чёрной смородины

Приготовление:

Помидоры для такой закрутки я выбрала небольшого размера (немного больше черри), тугие, хорошие (без дефектов).

Первым делом я их хорошо вымыла, а затем — сделала большой иголкой проколы вокруг того места, где была плодоножка. Я так поступаю всегда — благодаря этой нехитрой манипуляции помидорки не трескаются. Лук нарезала и разобрала кольцами.

Листья вишни и чёрной смородины хорошо промыла. Собрала специи, которые будут присутствовать в банке — лавровый лист (я взяла 3 небольших на 1 банку), гвоздику, чёрный и душистый перцы горошком (всех — по 9 штучек).

Поставила на плиту готовиться маринад — влила в кастрюлю литр воды, засыпала сахар и соль. Довела до кипения, пустила коренья (петрушки и хрена), венчик укропа.

Кипятила где-то 3-5 минут. В это время начала заполнять стерилизованную банку.

На дно выложила несколько листьев вишни и смородины, немного лука и все специи. Затем максимально плотно уложила помидоры, чередуя луком и листьями. Залила прокипевшим маринадом. Накрыла крышкой и затем грелкой.

Дала так постоять 15-20 минут. Затем слила маринад обратно в кастрюлю, опять довела до кипения и проварила ещё 3-5 минут.

Снова залила его в банку. Добавила уксусную кислоту и закатала ключом. Накрыла грелкой до полного остывания. А уже после этого отправила на хранение в кладовку.

Эту баночку мы откроем на какой-нибудь из зимних праздников. Съедим помидорки… Ну, а лук разойдётся в первую очередь, потому что он получается невероятно вкусным!

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