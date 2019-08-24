Помидоры с луком в сладком маринаде — вкуснятина невероятная

Название этого рецепта не случайное — именно помидоры и лук, а не помидоры с луком. Всё дело в том, что лук тут выступает на таких же правах, как и помидоры, а не просто как дополнение. Лично для меня ценность этой консервации именно в нём!
Количество: одна 2-литровая банка
Ингредиенты:
- мелкие помидоры
- 2 больших луковицы
- 1 литр воды
- 5 ст.л. сахара
- 1 ст.л. соли
- корень петрушки
- корень хрена
- зонтик укропа
- лавровый лист
- 1 ч.л. уксусной кислоты
- 70% гвоздика
- перец душистый
- перец чёрный
- листья вишни
- листья чёрной смородины
Приготовление:
Помидоры для такой закрутки я выбрала небольшого размера (немного больше черри), тугие, хорошие (без дефектов).
Первым делом я их хорошо вымыла, а затем — сделала большой иголкой проколы вокруг того места, где была плодоножка. Я так поступаю всегда — благодаря этой нехитрой манипуляции помидорки не трескаются. Лук нарезала и разобрала кольцами.
Листья вишни и чёрной смородины хорошо промыла. Собрала специи, которые будут присутствовать в банке — лавровый лист (я взяла 3 небольших на 1 банку), гвоздику, чёрный и душистый перцы горошком (всех — по 9 штучек).
Поставила на плиту готовиться маринад — влила в кастрюлю литр воды, засыпала сахар и соль. Довела до кипения, пустила коренья (петрушки и хрена), венчик укропа.Кипятила где-то 3-5 минут. В это время начала заполнять стерилизованную банку.
На дно выложила несколько листьев вишни и смородины, немного лука и все специи. Затем максимально плотно уложила помидоры, чередуя луком и листьями. Залила прокипевшим маринадом. Накрыла крышкой и затем грелкой.
Дала так постоять 15-20 минут. Затем слила маринад обратно в кастрюлю, опять довела до кипения и проварила ещё 3-5 минут.
Снова залила его в банку. Добавила уксусную кислоту и закатала ключом. Накрыла грелкой до полного остывания. А уже после этого отправила на хранение в кладовку.
Эту баночку мы откроем на какой-нибудь из зимних праздников. Съедим помидорки… Ну, а лук разойдётся в первую очередь, потому что он получается невероятно вкусным!
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