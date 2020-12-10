Ему нет равных! Вкусный салат на праздничный стол от которого вы будете в восторге

Салат будем делать из самых простых и обычных продуктов. Но получается он настолько вкусным, что мои друзья, всегда выискивают его на столе первым и всегда съедают без остатка.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- мясо отварное, 250 г;
- яйца вареные, 6 шт;
- сыр, 130 г;
- лук, 1 шт;
- чеснок, 2 зубчика;
- майонез, соль, перец, масло растительное.
Для маринада лука необходимо:
- уксус яблочный, 50 мл;
- вода, 120 мл;
- соль и сахар по 0.5 ч.л.
Процесс приготовления
Лук режем тонкими четвертинками и маринуем в маринаде, который делаем, смешав все перечисленные в рецепте ингредиенты. Оставляем на 30 – 60 минут.
Мясо берите любое, мне нравится свинина и поэтому я беру ее. Отвариваю ее в подсоленной воде с самыми разными специями. Остужаем.
Мясо режем соломкой и обжариваем до румяности на растительном масле.
Салат формируем на блюде, можно еще воспользоваться кольцом, тогда он получится аккуратным и красивым.
Первый слой – мясо.
Второй слой – лук и сеточка майонеза.
Яйца разрезаем на две части и вынимаем желтки.
Желтки измельчаем вилкой, смешиваем с пропущенным через пресс чесноком и майонезом – 2 ложки.
Фаршируем желтковой массой половинки белка и выкладываем по поверхности салата.
Смазываем майонезом и обсыпаем салат тертым на мелкой терке сыром.
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