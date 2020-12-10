Ему нет равных! Вкусный салат на праздничный стол от которого вы будете в восторге

Салат будем делать из самых простых и обычных продуктов. Но получается он настолько вкусным, что мои друзья, всегда выискивают его на столе первым и всегда съедают без остатка.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

мясо отварное, 250 г;

яйца вареные, 6 шт;

сыр, 130 г;

лук, 1 шт;

чеснок, 2 зубчика;

майонез, соль, перец, масло растительное.

Для маринада лука необходимо:

уксус яблочный, 50 мл;

вода, 120 мл;

соль и сахар по 0.5 ч.л.

Процесс приготовления

Лук режем тонкими четвертинками и маринуем в маринаде, который делаем, смешав все перечисленные в рецепте ингредиенты. Оставляем на 30 – 60 минут.

Мясо берите любое, мне нравится свинина и поэтому я беру ее. Отвариваю ее в подсоленной воде с самыми разными специями. Остужаем.

Мясо режем соломкой и обжариваем до румяности на растительном масле.

Салат формируем на блюде, можно еще воспользоваться кольцом, тогда он получится аккуратным и красивым.

Первый слой – мясо.

Второй слой – лук и сеточка майонеза.

Яйца разрезаем на две части и вынимаем желтки.

Желтки измельчаем вилкой, смешиваем с пропущенным через пресс чесноком и майонезом – 2 ложки.

Фаршируем желтковой массой половинки белка и выкладываем по поверхности салата.

Смазываем майонезом и обсыпаем салат тертым на мелкой терке сыром.