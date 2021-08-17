Как сохранить огурцы свежими надолго. Советы бывалой хозяйки

К сожалению, свои огурчики с грядки, купленные в сезон на рынке, невозможно хранить длительное время. Даже в условиях прохлады. Максимальный период – до недели. Но если предпринять некоторые шаги, то можно оставить овощи свежими до 3 недель.
Выбираем «правильные» огурцы
берем только свежие, с грядки. Те, что уже лежали хотя бы пару суток, не подходят;
приобретая на рынке плоды, не берем откровенно вялые и желтые экземпляры;
овощи не моем, чтобы не создавать лишнюю влагу;
мельчайшее повреждение огурца приводит к гниению. Поэтому выбираем только целые, плотные плоды;
кожура должна быть плотной.
Отлично подойдут для хранения сорта «Нежинский» и «Харьковский», «Садко», «Конкурент», «Парад», «Неросимый 40», «Кустовой».
Не выбираем крупные и перезревшие овощи, они не будут лежать, да и витаминов в них осталось мало. Не подходит и тепличный урожай.
Как сохранять огурцы в холодильнике
Можно в холодильнике в овощном отделе. Срок хранения – 3 дня.
В пакете, накрытыми влажной марлей – 10 дней.
Пергамент или салфетки сохраняют на 2 недели.
Огурцы хвостиками погружают в емкость с чистой и холодной водой. Так они хранятся до месяца, но воду регулярно следует менять (раз в сутки). Но способ не всегда подходит: огурцы набирают много воды и становятся просто водяными, без вкуса и аромата.
В помещении
Укладывают сухие овощи в картонные, деревянные коробки, пакеты. Хранятся до 5 дней. При невысокой температуре – до 10 дней.
Завернув огурцы во влажные ткани, в прохладном помещении, можно хранить неделю. Регулярно осматривают и убирают подгнившие.
Как нельзя хранить
Упакованными без доступа воздуха: в пакете или в коробке.
Не смешивают с другими овощами.
Из оригинальных способов хранения огурцов, отмечают хранение в ведре в колодце, когда дно емкости прикасается воды. Или в реке, уложив овощи в авоську.
Лучше всего использовать хранение в холодильнике в бумаге, ровно тот период, который показан овощам. Огурцы можно консервировать по таким рецептам, что они оставляют свой свежий аромат и вкус.
Свежие комментарии