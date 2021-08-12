Маринованные зелёные помидоры на зиму. Отличное угощение к любому столу

Маринованные зелёные помидоры на зиму получаются оень вкусными и станут отличным угощением к любому столу.
Маринованные зелёные помидоры на зиму: ингредиенты
- Помидоры — 1 кг. (один килограмм)
- Перец душистый — 3 шт. (три штуки)
- Лавровый лист — 1 шт. (одна штука)
- Чёрнуй перец горошком — 6 шт. (шесть штук)
- Красный молотый перец
- Укроп
- Петрушка
- Уксус — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
- Сахар
- Соль
- Чеснок — 3 з. (три зубчика)
Процесс приготовления:
- Зелёные помидоры помойте и аккуратно вырежьте плодоножку.
- Выложите перец, лавровый лист, укроп и петрушку на дно полуторалитровой банки, дополните ещё одним слоем зелени, затем до верха наполните банки помидорами.
- В банку налейте кипяток до верха и прикройте крышкой, оставьте на 15 минут.
- Воду слейте, затем снова залейте кипятком, прикройте крышкой и оставьте ещё на 20 минут.
- Воду слейте в кастрюлю и доведите до кипения. Тем временем в банку добавьте соль, сахар и уксус, влейте закипевшую воду и герметично закрутите крышку.
- Переверните закрытую банку вверх дном и укутайте полотенцем, дайте полностью остыть.
Маринованные зелёные помидоры на зиму — крепкие и аппетитные.
Готовьте на здоровье!
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