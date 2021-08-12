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Маринованные зелёные помидоры на зиму. Отличное угощение к любому столу

Маринованные зелёные помидоры на зиму получаются оень вкусными и станут отличным угощением к любому столу.

Маринованные зелёные помидоры на зиму: ингредиенты

Маринованные зелёные помидоры на зиму

  1. Помидоры — 1 кг. (один килограмм)
  2. Перец душистый — 3 шт. (три штуки)
  3. Лавровый лист — 1 шт. (одна штука)
  4. Чёрнуй перец горошком — 6 шт. (шесть штук)
  5. Красный молотый перец
  6. Укроп
  7. Петрушка
  8. Уксус — 1,5 ст. л (полторы столовые ложки)
  9. Сахар
  10. Соль
  11. Чеснок — 3 з. (три зубчика)

Процесс приготовления:

  • Зелёные помидоры помойте и аккуратно вырежьте плодоножку.
  • Выложите перец, лавровый лист, укроп и петрушку на дно полуторалитровой банки, дополните ещё одним слоем зелени, затем до верха наполните банки помидорами.
  • В банку налейте кипяток до верха и прикройте крышкой, оставьте на 15 минут.
  • Воду слейте, затем снова залейте кипятком, прикройте крышкой и оставьте ещё на 20 минут.
  • Воду слейте в кастрюлю и доведите до кипения. Тем временем в банку добавьте соль, сахар и уксус, влейте закипевшую воду и герметично закрутите крышку.
  • Переверните закрытую банку вверх дном и укутайте полотенцем, дайте полностью остыть.

Маринованные зелёные помидоры на зиму — крепкие и аппетитные.

Маринованные зелёные помидоры на зиму. Отличное угощение к любому столу 2

Готовьте на здоровье!

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