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Тушёные кабачки с сыром и зеленью. Очень вкусное блюдо из сезонных овощей

Тушёные кабачки с сыром и зеленью получается очень нежными и вкусными, Вам обязательно понравится.

Тушёные кабачки с сыром и зеленью: ингредиенты

Тушёные кабачки с сыром и зеленью

  1. Кабачки
  2. Сыр
  3. Зелень
  4. Помидоры
  5. Фарш
  6. Сметана
  7. Чеснок
  8. Перец
  9. Специи
  10. Соль

Способ приготовления:

Тушёные кабачки с сыром и зеленью. Очень вкусное блюдо из сезонных овощей 3

  • Нарежьте кабачок на кусочки средней толщины.
  • Застелите фольгой форму и выложите кружочки, посолите по вкусу.
  • Возьмите любой фарш по своему вкусу и заправьте измельчённым при помощи тёрки или блендера луком, специями, мелко рубленой зеленью, перцем и солью. Вымешайте до однородности.
  • На каждый кружочек кабачка выложите фарш и распределите по всей поверхности.
  • Запекайте около 20 минут при температуре 180 градусов.
  • Тонкими кружочками нарежьте помидор и сверху выложите фарш.
  • Для заливки сметану смешайте с чесноком и мелко рубленой зеленью, тёртым сыром и специями по вкусу. Вымешайте до однородности.
  • Выложите сырно — сметанную начинку и допекайте ещё 10-15 минут.

Тушёные кабачки с сыром и зеленью — просто и вкусно.

Тушёные кабачки с сыром и зеленью. Очень вкусное блюдо из сезонных овощей 4

Готовьте на здоровье!

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