Тушёные кабачки с сыром и зеленью. Очень вкусное блюдо из сезонных овощей

Тушёные кабачки с сыром и зеленью получается очень нежными и вкусными, Вам обязательно понравится.
Тушёные кабачки с сыром и зеленью: ингредиенты
- Кабачки
- Сыр
- Зелень
- Помидоры
- Фарш
- Сметана
- Чеснок
- Перец
- Специи
- Соль
Способ приготовления:
- Нарежьте кабачок на кусочки средней толщины.
- Застелите фольгой форму и выложите кружочки, посолите по вкусу.
- Возьмите любой фарш по своему вкусу и заправьте измельчённым при помощи тёрки или блендера луком, специями, мелко рубленой зеленью, перцем и солью. Вымешайте до однородности.
- На каждый кружочек кабачка выложите фарш и распределите по всей поверхности.
- Запекайте около 20 минут при температуре 180 градусов.
- Тонкими кружочками нарежьте помидор и сверху выложите фарш.
- Для заливки сметану смешайте с чесноком и мелко рубленой зеленью, тёртым сыром и специями по вкусу. Вымешайте до однородности.
- Выложите сырно — сметанную начинку и допекайте ещё 10-15 минут.
Тушёные кабачки с сыром и зеленью — просто и вкусно.
Готовьте на здоровье!
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