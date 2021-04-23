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Омлет Под шубой. Аппетитный рецепт для сытного завтрака

Омлет Под шубой простой и сытный завтрак на каждый день.

Омлет Под шубой: ингредиенты

Омлет Под шубой. Аппетитный рецепт для сытного завтрака 3

  1. Молоко – 90 г. (девяносто грамм)
  2. Яйцо – 3 шт. (три штуки)
  3. Сливочное масло- 20 г. (двадцать грамм)
  4. Укроп – 3 г. (три грамма)
  5. Сыр твёрдый  – 50 г. (пятьдесят грамм)
  6.  Масло растительное– 20 г. (двадцать грамм)
  7. Сладкий перец – 50 г. (пятьдесят грамм)
  8. Чёрный перец – по вкусу
  9. Соль – по вкусу

Пошаговое приготовления:

Омлет Под шубой

  • Яйца вбейте в глубокую посуду.
  • Поперчите и посолите по вкусу.

Совет: добавьте специи по желанию, омлет можете дополнить пикантной куркумой для вкуса и     яркого цвета.

  • Яичную смесь хорошо взболтайте венчиком или обычной вилкой.
  • К яйцам добавьте красный сладкий перец нарезанный небольшими полосками.
  • Влейте молоко и перемешайте омлетную массу.

Совет: Можно заменить молоко 10-15% сливками.

  • Сливочное и растительное масло разогрейте на среднем огне, влейте омлет и немного убавьте огонь. Прикройте крышкой.
  • Омлет жарьте 5-6 минут на тихом огне.
  • Затем присыпьте сверху сырной шубой. Для этого смешайте мелко нарезанный укроп и натёртый сыр.
  • Сковороду с омлетом прикройте крышкой, выключите огонь и оставьте на 1 минуту. Сырная шуба полностью расплавится и блюдо получится вкусным.

Омлет под шубой подавайте к столу горячим, чтобы сыр тянулся.

Омлет Под шубой. Аппетитный рецепт для сытного завтрака 4

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