Омлет Под шубой. Аппетитный рецепт для сытного завтрака

Омлет Под шубой простой и сытный завтрак на каждый день.
Омлет Под шубой: ингредиенты
- Молоко – 90 г. (девяносто грамм)
- Яйцо – 3 шт. (три штуки)
- Сливочное масло- 20 г. (двадцать грамм)
- Укроп – 3 г. (три грамма)
- Сыр твёрдый – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Масло растительное– 20 г. (двадцать грамм)
- Сладкий перец – 50 г. (пятьдесят грамм)
- Чёрный перец – по вкусу
- Соль – по вкусу
Пошаговое приготовления:
- Яйца вбейте в глубокую посуду.
- Поперчите и посолите по вкусу.
Совет: добавьте специи по желанию, омлет можете дополнить пикантной куркумой для вкуса и яркого цвета.
- Яичную смесь хорошо взболтайте венчиком или обычной вилкой.
- К яйцам добавьте красный сладкий перец нарезанный небольшими полосками.
- Влейте молоко и перемешайте омлетную массу.
Совет: Можно заменить молоко 10-15% сливками.
- Сливочное и растительное масло разогрейте на среднем огне, влейте омлет и немного убавьте огонь. Прикройте крышкой.
- Омлет жарьте 5-6 минут на тихом огне.
- Затем присыпьте сверху сырной шубой. Для этого смешайте мелко нарезанный укроп и натёртый сыр.
- Сковороду с омлетом прикройте крышкой, выключите огонь и оставьте на 1 минуту. Сырная шуба полностью расплавится и блюдо получится вкусным.
Омлет под шубой подавайте к столу горячим, чтобы сыр тянулся.
Надеемся Вам понравится!
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