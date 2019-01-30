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Очень аппетитные котлеты из индейки с картошкой

Представляем вашему вниманию рецепт очень аппетитных котлеток, которые придутся по душе каждому. 

Не знаете, чем ещё разнообразить свое повседневное меню? Обязательно воспользуйтесь этим рецептом. Такие котлеты ваши домочадцы уплетут с преогромным удовольствем. Вы не заметите, как не останется ни одной. В них очень удачное сочетание вкусов, которое покорит даже ваших деток. Котлеты очень сытные, ароматные и мега аппетитные. Рекомендую каждой хозяечке взять этот рецептик на заметочку.

Нужные ингредиенты

  • 350 гр филе индейки
  • 1 картофель
  • 1 репчатый лук
  • 1 яйцо
  • 2 столовые ложки кукурузной панировки
  • 2 столовые ложки растительного масла
  • соль и молотый черный перец по вкусу

Начинаем процесс

  1. В первую очередь ополаскиваем индейку и обсушиваем её. Затем удаляем пленочку и нарезаем средними кусочками.
  2. Очищаем репчатый лук и нарезаем его произвольными кусочками.
  3. По желанию можете добавить ещё немного чеснока.
  4. Перекладываем все подготовленные ингредиенты в чашу блендера и измельчаем несколько минут.
  5. По истечении нужного времени отправляем подготовленный фарш в отдельную ёмкость.
  6. Очищаем картофель и, используя тёрку, натираем его на крупной фракции. Перекладываем к фаршу и вбиваем яйцо.
  7. Солим и перчим по вкусу.
    Хорошо вымешиваем.
  8. Затем формируем небольшие котлеты и обваливаем их в кукурузной панировке.
  9. Отправляем на разогретую сковороду и обжариваем по полминуты с каждой стороны.
  10. Затем берём форму для запекания и размещаем в ней фольгу. После чего кладём сюда обжаренные котлеты и ставим в духовку, предварительно разогретую до 180°, на 15 минут.
  11. По истечении нужного времени блюдо готово и его можно горячим подавать к столу.

Очень аппетитные котлеты из индейки с картошкой

Приятного аппетита!

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