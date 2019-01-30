Очень аппетитные котлеты из индейки с картошкой

Представляем вашему вниманию рецепт очень аппетитных котлеток, которые придутся по душе каждому.

Не знаете, чем ещё разнообразить свое повседневное меню? Обязательно воспользуйтесь этим рецептом. Такие котлеты ваши домочадцы уплетут с преогромным удовольствем. Вы не заметите, как не останется ни одной. В них очень удачное сочетание вкусов, которое покорит даже ваших деток. Котлеты очень сытные, ароматные и мега аппетитные. Рекомендую каждой хозяечке взять этот рецептик на заметочку.

Нужные ингредиенты

350 гр филе индейки

1 картофель

1 репчатый лук

1 яйцо

2 столовые ложки кукурузной панировки

2 столовые ложки растительного масла

соль и молотый черный перец по вкусу

Начинаем процесс

В первую очередь ополаскиваем индейку и обсушиваем её. Затем удаляем пленочку и нарезаем средними кусочками. Очищаем репчатый лук и нарезаем его произвольными кусочками. По желанию можете добавить ещё немного чеснока. Перекладываем все подготовленные ингредиенты в чашу блендера и измельчаем несколько минут. По истечении нужного времени отправляем подготовленный фарш в отдельную ёмкость. Очищаем картофель и, используя тёрку, натираем его на крупной фракции. Перекладываем к фаршу и вбиваем яйцо. Солим и перчим по вкусу. Хорошо вымешиваем. Затем формируем небольшие котлеты и обваливаем их в кукурузной панировке. Отправляем на разогретую сковороду и обжариваем по полминуты с каждой стороны. Затем берём форму для запекания и размещаем в ней фольгу. После чего кладём сюда обжаренные котлеты и ставим в духовку, предварительно разогретую до 180°, на 15 минут. По истечении нужного времени блюдо готово и его можно горячим подавать к столу.

Приятного аппетита!

Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!