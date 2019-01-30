Очень аппетитные котлеты из индейки с картошкой

Представляем вашему вниманию рецепт очень аппетитных котлеток, которые придутся по душе каждому.
Не знаете, чем ещё разнообразить свое повседневное меню? Обязательно воспользуйтесь этим рецептом. Такие котлеты ваши домочадцы уплетут с преогромным удовольствем. Вы не заметите, как не останется ни одной. В них очень удачное сочетание вкусов, которое покорит даже ваших деток. Котлеты очень сытные, ароматные и мега аппетитные. Рекомендую каждой хозяечке взять этот рецептик на заметочку.
Нужные ингредиенты
- 350 гр филе индейки
- 1 картофель
- 1 репчатый лук
- 1 яйцо
- 2 столовые ложки кукурузной панировки
- 2 столовые ложки растительного масла
- соль и молотый черный перец по вкусу
Начинаем процесс
- В первую очередь ополаскиваем индейку и обсушиваем её. Затем удаляем пленочку и нарезаем средними кусочками.
- Очищаем репчатый лук и нарезаем его произвольными кусочками.
- По желанию можете добавить ещё немного чеснока.
- Перекладываем все подготовленные ингредиенты в чашу блендера и измельчаем несколько минут.
- По истечении нужного времени отправляем подготовленный фарш в отдельную ёмкость.
- Очищаем картофель и, используя тёрку, натираем его на крупной фракции. Перекладываем к фаршу и вбиваем яйцо.
- Солим и перчим по вкусу. Хорошо вымешиваем.
- Затем формируем небольшие котлеты и обваливаем их в кукурузной панировке.
- Отправляем на разогретую сковороду и обжариваем по полминуты с каждой стороны.
- Затем берём форму для запекания и размещаем в ней фольгу. После чего кладём сюда обжаренные котлеты и ставим в духовку, предварительно разогретую до 180°, на 15 минут.
- По истечении нужного времени блюдо готово и его можно горячим подавать к столу.
Приятного аппетита!
Подпишитесь на наш сайт, чтобы не пропустить самое интересное!
Свежие комментарии