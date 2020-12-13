Салат Невеста: очень вкусный и нежнейший салат

Салат Невеста – нежный, праздничный и вкусный салат. Копченая курица и плавленый сыр отлично сочетаются. Приготовить легко из доступных ингредиентов.
Салат Невеста: ингредиенты
- 1 (одна) шт – картофеля
- 150 (сто пятьдесят) гр – копченой курицы
- 3 (три) шт – яиц
- 1 (одна) шт – репчатого лука
- 80 (восемьдесят) гр – плавленого сыра
- Соль по вкусу
- 3 (три) ст. ложки – сметаны
- 1 (одна) ч. ложка – сахара
- 1 (одна) ч. ложка – уксуса
- 60 (шестьдесят) мл – воды
Салат Невеста: рецепт
- Яйца и картофель отварите и остудите
- Лук замаринуйте. Смешайте воду и сахар с уксусом. Перемешайте. Лук нарежьте тонко и положите в маринад на 15 минут
- Дно посуды смажьте майонезом и выложите на нее мелко нарезанную курицу. Разровняйте
- Курицу смажьте сметаной и выложите лук
- Далее отваренный, натертый картофель. Смажьте этот слой сметаной
- Желтки вареных яиц натрите на терке и выложит следующим слоем. Посолите и смажьте сметаной
- Далее тертый плавленый сыр также смажьте сметаной
- Салат завершают тертые белки. Украсьте салат зеленью по желанию.
Салат Невеста готов!
Очень эффектно выглядит. И по вкусу необычно. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! На здоровье.
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