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Салат Невеста: очень вкусный и нежнейший салат

Салат Невеста – нежный, праздничный и вкусный салат. Копченая курица и плавленый сыр отлично сочетаются. Приготовить легко из доступных ингредиентов.

Салат Невеста: ингредиенты

Салат Невеста

  1. 1 (одна) шт – картофеля
  2. 150 (сто пятьдесят) гр – копченой курицы
  3. 3 (три) шт – яиц
  4. 1 (одна) шт – репчатого лука
  5. 80 (восемьдесят) гр – плавленого сыра
  6. Соль по вкусу
  7. 3 (три) ст. ложки – сметаны
  8. 1 (одна) ч. ложка – сахара
  9. 1 (одна) ч. ложка – уксуса
  10. 60 (шестьдесят) мл – воды

Салат Невеста: рецепт

Салат Невеста

  • Яйца и картофель отварите и остудите
  • Лук замаринуйте. Смешайте воду и сахар с уксусом. Перемешайте. Лук нарежьте тонко и положите в маринад на 15 минут
  • Дно посуды смажьте майонезом и выложите на нее мелко нарезанную курицу. Разровняйте
  • Курицу смажьте сметаной и выложите лук
  • Далее отваренный, натертый картофель. Смажьте этот слой сметаной
  • Желтки вареных яиц натрите на терке и выложит следующим слоем. Посолите и смажьте сметаной
  • Далее тертый плавленый сыр также смажьте сметаной
  • Салат завершают тертые белки. Украсьте салат зеленью по желанию.

Салат Невеста готов!

Салат Невеста

Очень эффектно выглядит. И по вкусу необычно. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! На здоровье.

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