Салат Невеста: очень вкусный и нежнейший салат

Салат Невеста – нежный, праздничный и вкусный салат. Копченая курица и плавленый сыр отлично сочетаются. Приготовить легко из доступных ингредиентов.

Салат Невеста: ингредиенты

1 (одна) шт – картофеля 150 (сто пятьдесят) гр – копченой курицы 3 (три) шт – яиц 1 (одна) шт – репчатого лука 80 (восемьдесят) гр – плавленого сыра Соль по вкусу 3 (три) ст. ложки – сметаны 1 (одна) ч. ложка – сахара 1 (одна) ч. ложка – уксуса 60 (шестьдесят) мл – воды

Салат Невеста: рецепт

Яйца и картофель отварите и остудите

Лук замаринуйте. Смешайте воду и сахар с уксусом. Перемешайте. Лук нарежьте тонко и положите в маринад на 15 минут

Дно посуды смажьте майонезом и выложите на нее мелко нарезанную курицу. Разровняйте

Курицу смажьте сметаной и выложите лук

Далее отваренный, натертый картофель. Смажьте этот слой сметаной

Желтки вареных яиц натрите на терке и выложит следующим слоем. Посолите и смажьте сметаной

Далее тертый плавленый сыр также смажьте сметаной

Салат завершают тертые белки. Украсьте салат зеленью по желанию.

Салат Невеста готов!

Очень эффектно выглядит. И по вкусу необычно. Обязательно возьмите этот рецепт на заметку! На здоровье.