Домашний шоколад из какао и сухого молока. Такая вкуснятина получается, что просто пальчики оближешь

Домашний шоколад из какао и сухого молока любимая всеми сладость, которую можно легко и быстро приготовить прямо у себя дома. Совсем не обязательно быть кондитером, чтобы создать этот по-настоящему вкусный продукт. Предложенный ниже рецепт поможет приготовить настоящий шедевр за небольшой промежуток времени.

Домашний шоколад из какао и сухого молока: ингредиенты

Сахар. 180 г (сто восемьдесят грамм) Вода. 100 мл (сто м л литров) Сливочное масло. 120 г (сто двадцать грамм) Сухое молоко. 270 г (двести семьдесят грамм) Порошок какао. 50 г (пятьдесят грамм)

Способ приготовления:

Тщательно перемешайте какао и сухое молоко до получения однородной массы. Добавьте сахар в кипячёную воду и тщательно перемешайте. На медленном огне варите сироп в течение 6 минут, пока не загустеет. Добавьте сливочное масло в полученный сироп и перемешивайте до полных рас творения. После этого полученную массу можно снять с огня. Соедините сухую смесь и масляный сироп, затем добавьте орехи. Тщательно перемешайте массу до исчезновения комочков. Готовую шоколадный массу переложить в заранее приготовленные силиконовые формочки, можно использовать обычный лоток. После этого разровняйте и положите в холодильник, пока не остынет.

Приятного аппетита! Надеемся, что этот способ приготовления придется Вам по душе. Домашний шоколад из какао и сухого молока получался на славу!