Скатерть-Самобранка

5 337 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

Домашний шоколад из какао и сухого молока. Такая вкуснятина получается, что просто пальчики оближешь

Домашний шоколад из какао и сухого молока любимая всеми сладость, которую можно легко и быстро приготовить прямо у себя дома. Совсем не обязательно быть кондитером, чтобы создать этот по-настоящему вкусный продукт. Предложенный ниже рецепт поможет приготовить настоящий шедевр за небольшой промежуток времени.

Домашний шоколад из какао и сухого молока

Домашний шоколад из какао и сухого молока: ингредиенты

  1. Сахар. 180 г (сто восемьдесят грамм)
  2. Вода. 100 мл (сто м л литров)
  3. Сливочное масло. 120 г (сто двадцать грамм)
  4. Сухое молоко. 270 г (двести семьдесят грамм)
  5. Порошок какао. 50 г (пятьдесят грамм)

 

Способ приготовления:

  1. Тщательно перемешайте какао и сухое молоко до получения однородной массы.
  2. Добавьте сахар в кипячёную воду и тщательно перемешайте. На медленном огне варите сироп в течение 6 минут, пока не загустеет.
  3. Добавьте сливочное масло в полученный сироп и перемешивайте до полных рас творения. После этого полученную массу можно снять с огня.
  4. Соедините сухую смесь и масляный сироп, затем добавьте орехи. Тщательно перемешайте массу до исчезновения комочков.
  5. Готовую шоколадный массу переложить в заранее приготовленные силиконовые формочки, можно использовать обычный лоток. После этого разровняйте и положите в холодильник, пока не остынет.

Приятного аппетита! Надеемся, что этот способ приготовления придется Вам по душе. Домашний шоколад из какао и сухого молока получался на славу!

 

Ссылка на первоисточник
ДЕСЕРТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх