Завтрак за 10 минут, очень вкусно. Ленивые хачапури на кефире

Такой быстрый завтрак может быть перекусом и отличным дополнением к ужину. Даже на пикнике эта закуска может быть в качестве лепешек к шашлыку или запеченной рыбе.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

яйца, 1 шт;

сыр, 100 г;

кефир, 300 мл;

мука, 100 г;

сода, 0.5 ч.л;

укроп, петрушка, зеленый лук;

соль, перец.

Процесс приготовления

Зелень промываем и просушиваем, мелко режем.

Сыр трем на средней терке.

Кефир комнатной температуры смешиваем яйцом, солью и содой, перцем.

Муку просеиваем и всыпаем в кефир, перемешиваем до однородности.

Добавляем сыр и зелень, перемешиваем.

Выпекаем большие блины по 5 минут с каждой стороны под крышкой и на небольшом огне.

Совет: когда складываете стопочкой лепешки, смазывайте сливочным маслом или растопите его и поливайте.

К таким лепешкам можно сделать соус из сметаны, зелени, чеснока и перца.