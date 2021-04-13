Завтрак за 10 минут, очень вкусно. Ленивые хачапури на кефире

Такой быстрый завтрак может быть перекусом и отличным дополнением к ужину. Даже на пикнике эта закуска может быть в качестве лепешек к шашлыку или запеченной рыбе.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- яйца, 1 шт;
- сыр, 100 г;
- кефир, 300 мл;
- мука, 100 г;
- сода, 0.5 ч.л;
- укроп, петрушка, зеленый лук;
- соль, перец.
Процесс приготовления
Зелень промываем и просушиваем, мелко режем.
Сыр трем на средней терке.
Кефир комнатной температуры смешиваем яйцом, солью и содой, перцем.
Муку просеиваем и всыпаем в кефир, перемешиваем до однородности.
Добавляем сыр и зелень, перемешиваем.
Выпекаем большие блины по 5 минут с каждой стороны под крышкой и на небольшом огне.
Совет: когда складываете стопочкой лепешки, смазывайте сливочным маслом или растопите его и поливайте.
К таким лепешкам можно сделать соус из сметаны, зелени, чеснока и перца.
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