Беру стакан молока, 1 яйцо, сыр и на сковородку: расскажу, как готовлю вкуснейшую «чудо-лепешку» на завтрак за 10 минут

Быстрый и простой рецепт вкусного блюда на завтрак. Можно сделать в качестве перекуса, такая горячая и ароматная выпечка вам точно придется по вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

молоко, 1 стакан;

сахар и соль по вкусу;

яйцо, 1 шт;

сыр, 200 г;

разрыхлитель, 0.5 ч.л;

мука, 1 стакан;

масло растительное.

Процесс приготовления

Яйцо соединяем с солью и сахаром, добавляем просеянную муку, разрыхлитель и вливаем молоко. Вымешиваем тесто.

Добавляем тертый сыр и перемешиваем.

Совет: если сыр соленого сорта, солить тесто не обязательно. Сыр выбирайте таким образом, чтобы он легко плавился.

Смазываем сковороду маслом и выливаем тесто. Накрываем крышкой и жарим 6 – 7 минут на небольшом огне.

Переворачиваем и жарим вторую сторону.