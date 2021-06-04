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Беру стакан молока, 1 яйцо, сыр и на сковородку: расскажу, как готовлю вкуснейшую «чудо-лепешку» на завтрак за 10 минут

Быстрый и простой рецепт вкусного блюда на завтрак. Можно сделать в качестве перекуса, такая горячая и ароматная выпечка вам точно придется по вкусу.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • молоко, 1 стакан;
  • сахар и соль по вкусу;
  • яйцо, 1 шт;
  • сыр, 200 г;
  • разрыхлитель, 0.5 ч.л;
  • мука, 1 стакан;
  • масло растительное.

Процесс приготовления

Яйцо соединяем с солью и сахаром, добавляем просеянную муку, разрыхлитель и вливаем молоко. Вымешиваем тесто.

Добавляем тертый сыр и перемешиваем.

Совет: если сыр соленого сорта, солить тесто не обязательно. Сыр выбирайте таким образом, чтобы он легко плавился.

Смазываем сковороду маслом и выливаем тесто. Накрываем крышкой и жарим 6 – 7 минут на небольшом огне.

Переворачиваем и жарим вторую сторону.

Беру стакан молока, 1 яйцо, сыр и на сковородку: расскажу, как готовлю вкуснейшую «чудо-лепешку» на завтрак за 10 минут

Чтобы лепешка получилась еще ароматнее и вкуснее, смазываем ее сливочным маслом и подаем к столу. Вкусно с мясной нарезкой и салатами.

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