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Осетрина в духовке: любители рыбных блюд оценят этот рецепт!

Осетрина в духовке – очень вкусное и красиво оформленное блюдо. Рыба получается не жирной, в ней сохраняются все полезные элементы. Отличный вариант приготовления рыбы на праздник.

Осетрина в духовке: ингредиенты

Осетрина в духовке

  1. 40 (сорок) мл – оливкового масла
  2. 800 (восемьсот) гр – осетрины
  3. 40 (сорок) гр – сливочного масла
  4. 10 (десять) мл – лимонного сока
  5. 30 (тридцать) мл – бальзамического уксуса
  6. 10 (десять) гр – мускатного ореха
  7. Соль по вкусу

Осетрина в духовке: рецепт

Осетрина в духовке

  • Рыбу тщательно промойте под проточной водой. Очистите
  • Удалите жабры. Разрежьте брюхо и выньте внутренности
  • В большую кастрюлю налейте воды и вскипятите ее
  • После чего аккуратно на пару секунд окуните в него рыбу и потом сразу под холодную воду. Так шкурка с шипами легко снимется. После чего натрите рыбу солью и оставьте на час
  • В посуду налейте бальзамический уксус. Туда же размягченное сливочное масло и молотый мускатный орех. Перемешайте до однородного состояния
  • Смажьте противень растительным маслом и застелите пергаментом. Выложите осетра. Сверху полейте соусом, и оливковым маслом. Взбрызните лимонным соком.  И отправьте в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на полчаса

Осетрина в духовке готова!

Осетрина в духовке

Аромат стоит обалденный.

На здоровье.

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