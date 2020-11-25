Осетрина в духовке: любители рыбных блюд оценят этот рецепт!

Осетрина в духовке – очень вкусное и красиво оформленное блюдо. Рыба получается не жирной, в ней сохраняются все полезные элементы. Отличный вариант приготовления рыбы на праздник.

Осетрина в духовке: ингредиенты

40 (сорок) мл – оливкового масла 800 (восемьсот) гр – осетрины 40 (сорок) гр – сливочного масла 10 (десять) мл – лимонного сока 30 (тридцать) мл – бальзамического уксуса 10 (десять) гр – мускатного ореха Соль по вкусу

Осетрина в духовке: рецепт

Рыбу тщательно промойте под проточной водой. Очистите

Удалите жабры. Разрежьте брюхо и выньте внутренности

В большую кастрюлю налейте воды и вскипятите ее

После чего аккуратно на пару секунд окуните в него рыбу и потом сразу под холодную воду. Так шкурка с шипами легко снимется. После чего натрите рыбу солью и оставьте на час

В посуду налейте бальзамический уксус. Туда же размягченное сливочное масло и молотый мускатный орех. Перемешайте до однородного состояния

Смажьте противень растительным маслом и застелите пергаментом. Выложите осетра. Сверху полейте соусом, и оливковым маслом. Взбрызните лимонным соком. И отправьте в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на полчаса

Осетрина в духовке готова!

Аромат стоит обалденный.

На здоровье.