Осетрина в духовке: любители рыбных блюд оценят этот рецепт!

Осетрина в духовке – очень вкусное и красиво оформленное блюдо. Рыба получается не жирной, в ней сохраняются все полезные элементы. Отличный вариант приготовления рыбы на праздник.
Осетрина в духовке: ингредиенты
- 40 (сорок) мл – оливкового масла
- 800 (восемьсот) гр – осетрины
- 40 (сорок) гр – сливочного масла
- 10 (десять) мл – лимонного сока
- 30 (тридцать) мл – бальзамического уксуса
- 10 (десять) гр – мускатного ореха
- Соль по вкусу
Осетрина в духовке: рецепт
- Рыбу тщательно промойте под проточной водой. Очистите
- Удалите жабры. Разрежьте брюхо и выньте внутренности
- В большую кастрюлю налейте воды и вскипятите ее
- После чего аккуратно на пару секунд окуните в него рыбу и потом сразу под холодную воду. Так шкурка с шипами легко снимется. После чего натрите рыбу солью и оставьте на час
- В посуду налейте бальзамический уксус. Туда же размягченное сливочное масло и молотый мускатный орех. Перемешайте до однородного состояния
- Смажьте противень растительным маслом и застелите пергаментом. Выложите осетра. Сверху полейте соусом, и оливковым маслом. Взбрызните лимонным соком. И отправьте в предварительно разогретую духовку до 190 градусов на полчаса
Осетрина в духовке готова!
Аромат стоит обалденный.На здоровье.
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