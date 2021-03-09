Бисквит на лимонаде. Простой способ приготовить пышный и ароматный бисквит

Бисквит на лимонаде получается необычайно нежным, ароматным и вкусным! Делюсь эффектным трюком. А все дело в лимонаде с газом. За счет пузырьков газа тесто поднимается выше и быстрее. Даже начинающая хозяюшка сумеет удивить семью потрясающей выпечкой!
Бисквит на лимонаде: ингредиенты
- полтора стакана — сахара
- 4 (четыре) шт — яиц
- 1 (один) стакан — лимонада
- 10 (десять) гр — ванильного сахара
- 1 (один) стакан — растительного масла
- 3 (три) стакана — муки
- 10 (десять) гр — разрыхлителя
Рецепт приготовления:
- Муку и разрыхлитель просейте
- В отдельной посуде взбейте яйца, с обычным и ванильным сахаром. Продолжая взбивать, влейте подсолнечное масло, следом влейте лимонад. Частями добавьте муку
- Вылейте тесто в форму для выпекания (берите с высокими бортиками), смажьте ее маслом. Отправьте бисквит в духовку на сорок минут выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. По окончании приготовления оставьте изделие в выключенной духовке еще на двадцать минут. После чего, форму достаньте и сразу извлеките из нее бисквит. Нарежьте бисквит на лимонаде порционными кусочками и спешите угощать своих родных и близких. Его очень вкусно подавать с чаем, какао, соком. Как видите, рецепт совсем не сложен. Главное, следуйте всем рекомендациям, и у вас обязательно получится! Будьте здоровы!
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