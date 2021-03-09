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Бисквит на лимонаде. Простой способ приготовить пышный и ароматный бисквит

Бисквит на лимонаде получается необычайно нежным, ароматным и вкусным! Делюсь эффектным трюком. А все дело в лимонаде с газом. За счет пузырьков газа тесто поднимается выше и быстрее. Даже начинающая хозяюшка сумеет удивить семью потрясающей выпечкой!

Бисквит на лимонаде

Бисквит на лимонаде: ингредиенты

  1. полтора стакана — сахара
  2. 4 (четыре) шт — яиц
  3. 1 (один) стакан — лимонада
  4. 10 (десять) гр — ванильного сахара
  5. 1 (один) стакан — растительного масла
  6. 3 (три) стакана — муки
  7. 10 (десять) гр — разрыхлителя

Рецепт приготовления:

  • Муку и разрыхлитель просейте
  • В отдельной посуде взбейте яйца, с обычным и ванильным сахаром. Продолжая взбивать,  влейте подсолнечное масло, следом влейте лимонад. Частями добавьте муку
  • Вылейте тесто в форму для выпекания (берите с высокими бортиками), смажьте ее маслом. Отправьте бисквит в духовку на сорок минут выпекаться в предварительно разогретую духовку до 180 градусов. Готовность проверяйте деревянной шпажкой. По окончании приготовления оставьте изделие в выключенной духовке еще на двадцать минут. После чего, форму достаньте и сразу извлеките из нее бисквит. Нарежьте бисквит на лимонаде порционными кусочками и спешите угощать своих родных и близких. Его очень вкусно подавать с чаем, какао, соком.
    Как видите, рецепт совсем не сложен. Главное, следуйте всем рекомендациям, и у вас обязательно получится! Будьте здоровы!

 

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