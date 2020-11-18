Скатерть-Самобранка

5 230 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга Янкова Сеньковская
    Рецептик хороший, Спасибо, но на фото явно другие ингредиенты🤔Салат Мужские грё...
  • Мария Новикова
    Еще добавляю приправу "копченая паприка"Вы забудете о кол...
  • Владимир К
    Вот такую я точно сделаю!Вы забудете о кол...

Селедка под шубой «по новому» на Новый год! Потрясающая идея оформления салата

Это вариант классической шубы, но сделанный из запеченных овощей. Поверьте, это не только очень вкусно, но и появляется иной аромат, не такой, как у обычного салата, гораздо ярче и насыщеннее.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • свекла, 550 г;
  • картофель, 400 г;
  • морковь, 150 г;сельдь филе, 200 г;
  • яйца отварные, 2 шт;
  • лук, 60 г;
  • майонез на перепелиных яйцах, 140 г;
  • листья салата.

Процесс приготовления

Запекаем овощи при температуре 180 градусах в течение 40 – 50 минут.

Часть свеклы режем тонкими ломтиками и отставляем.

Лук режем мелким кубиком.

Салат будем формировать в кольце на блюде. Над каждым слоем делаем сеточку из майонеза.

Первый слой – тертая на крупной терке картошка.

Второй слой – сельдь.

Третий слой – сельдь.

Четвертый слой – морковь.

Пятый слой – яйца, тертые на крупной терке.

Шестой слой – картофель.

Седьмой слой – свекла (часть), тертая на крупной терке.

Аккуратно снимаем кольцо и вторую часть  тертой свеклы выкладываем на бока салата.

Отправляем салат настаиваться в холодильнике на 2 часа.

Ломтики свеклы сворачиваем трубочками и режем на две части – такие бутончики вставляем по периметру салата и добавляем листья салата.

Селедка под шубой «по новому» на Новый год! Потрясающая идея оформления салата

Селедка под шубой «по новому» на Новый год! Потрясающая идея оформления салата

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх