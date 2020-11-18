Селедка под шубой «по новому» на Новый год! Потрясающая идея оформления салата

Это вариант классической шубы, но сделанный из запеченных овощей. Поверьте, это не только очень вкусно, но и появляется иной аромат, не такой, как у обычного салата, гораздо ярче и насыщеннее.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свекла, 550 г;
- картофель, 400 г;
- морковь, 150 г;сельдь филе, 200 г;
- яйца отварные, 2 шт;
- лук, 60 г;
- майонез на перепелиных яйцах, 140 г;
- листья салата.
Процесс приготовления
Запекаем овощи при температуре 180 градусах в течение 40 – 50 минут.
Часть свеклы режем тонкими ломтиками и отставляем.
Лук режем мелким кубиком.
Салат будем формировать в кольце на блюде. Над каждым слоем делаем сеточку из майонеза.
Первый слой – тертая на крупной терке картошка.
Второй слой – сельдь.
Третий слой – сельдь.
Четвертый слой – морковь.
Пятый слой – яйца, тертые на крупной терке.
Шестой слой – картофель.
Седьмой слой – свекла (часть), тертая на крупной терке.
Аккуратно снимаем кольцо и вторую часть тертой свеклы выкладываем на бока салата.
Отправляем салат настаиваться в холодильнике на 2 часа.
Ломтики свеклы сворачиваем трубочками и режем на две части – такие бутончики вставляем по периметру салата и добавляем листья салата.
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