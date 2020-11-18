Селедка под шубой «по новому» на Новый год! Потрясающая идея оформления салата

Это вариант классической шубы, но сделанный из запеченных овощей. Поверьте, это не только очень вкусно, но и появляется иной аромат, не такой, как у обычного салата, гораздо ярче и насыщеннее.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свекла, 550 г;

картофель, 400 г;

морковь, 150 г;сельдь филе, 200 г;

яйца отварные, 2 шт;

лук, 60 г;

майонез на перепелиных яйцах, 140 г;

листья салата.

Процесс приготовления

Запекаем овощи при температуре 180 градусах в течение 40 – 50 минут.

Часть свеклы режем тонкими ломтиками и отставляем.

Лук режем мелким кубиком.

Салат будем формировать в кольце на блюде. Над каждым слоем делаем сеточку из майонеза.

Первый слой – тертая на крупной терке картошка.

Второй слой – сельдь.

Третий слой – сельдь.

Четвертый слой – морковь.

Пятый слой – яйца, тертые на крупной терке.

Шестой слой – картофель.

Седьмой слой – свекла (часть), тертая на крупной терке.

Аккуратно снимаем кольцо и вторую часть тертой свеклы выкладываем на бока салата.

Отправляем салат настаиваться в холодильнике на 2 часа.

Ломтики свеклы сворачиваем трубочками и режем на две части – такие бутончики вставляем по периметру салата и добавляем листья салата.