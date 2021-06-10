Скатерть-Самобранка

5 379 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Балашов
    мадам, у Вас точно по литературе была двойка.... Откуда взялся тертый сыр? И погружным блендером измельчают, а вот пе...Салат «Ежедневный...
  • Андрей Балашов
    Мадам автор, а на Вас случайно кокос не падал? Мохито не может быть апельсиновым! И далее по тексту - "... равное кол...Апельсиновый мохи...
  • Ирина Солодилина
    ВкусненькоВместо мороженого...

Яичный салат. По вечерам готовлю только этот салат, вспоминая мудрую маму

Яичный салат — быстро и просто. Если гости на пороге, Вы можете приготовить этот замечательный салат.

Яичный салат: ингредиенты

Яичный салат

  1. Филе индейки — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
  2. Шампиньоны — 4 шт. (четыре штуки)
  3. Корнишоны — 4-5 шт. (четыре-пять штук)
  4. Йогурт натуральный либо сметана — 2 ст. л (две столовые ложки)
  5. Яйца — 1-2 шт. (одна-две штуки)
  6. Укроп
  7. Приправы по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Отварите яйца и мелко нарежьте.
  • Индейку и шампиньоны также мелко нарежьте.
  • Индейку поджарьте на сковороде, добавьте шампиньоны и тушите 5-7 минут под крышкой. Приправьте специями по вкусу.
  • Корнишоны нарежьте кубиками.
  • Все ингредиенты перемешайте, добавьте зелень и тщательно перемешайте.

Яичный салат — просто взрыв вкусов.

Яичный салат. По вечерам готовлю только этот салат, вспоминая мудрую маму 4

Готовьте на здоровье!

Ссылка на первоисточник
СОВЕТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх