Яичный салат. По вечерам готовлю только этот салат, вспоминая мудрую маму

Яичный салат — быстро и просто. Если гости на пороге, Вы можете приготовить этот замечательный салат.
Яичный салат: ингредиенты
- Филе индейки — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Шампиньоны — 4 шт. (четыре штуки)
- Корнишоны — 4-5 шт. (четыре-пять штук)
- Йогурт натуральный либо сметана — 2 ст. л (две столовые ложки)
- Яйца — 1-2 шт. (одна-две штуки)
- Укроп
- Приправы по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Отварите яйца и мелко нарежьте.
- Индейку и шампиньоны также мелко нарежьте.
- Индейку поджарьте на сковороде, добавьте шампиньоны и тушите 5-7 минут под крышкой. Приправьте специями по вкусу.
- Корнишоны нарежьте кубиками.
- Все ингредиенты перемешайте, добавьте зелень и тщательно перемешайте.
Яичный салат — просто взрыв вкусов.
Готовьте на здоровье!
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