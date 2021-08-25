Пирожки с картошкой без дрожжей. На кефире: тесто, как облачко

Пирожки на тесте без дрожжей получаются пышными и мягкими, они долго остаются свежими. Кефирное тесто с содой отлично подходит к разным начинкам, оно не разрывается при формировании, хорошо пропекается.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
кефир, 130 г;
мука, 200 г;
сметана жирная, 25 г;
желток, 1 шт;
сахар, 10 г;
соль щепотка;
сода, четверть ч.л;
масло растительное, 5 г.
картофель.
Процесс приготовления
Картофель отвариваем в подсоленной воде, превращаем в пюре с кусочком сливочного масла. Можно добавить измельченный укроп и обжаренный лук.
Кефир смешиваем со сметаной и желтком, подогреваем немного.
Муку просеиваем и смешиваем с солью и содой.
Вливаем жидкую основу в муку и вымешиваем тесто.
Накрываем емкость с тестом и оставляем на 30 минут.
Формируем пирожки руками, смазанными растительным маслом, стол также можно смазать маслом.
Выкладываем начинку, защипываем края и обжариваем пирожки на растительном масле с двух сторон до румяности.
Подаю пирожки со сметаной, растопленным сливочным маслом. Отличный вариант для перекуса и ужина.
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