Пирожки с картошкой без дрожжей. На кефире: тесто, как облачко

Пирожки на тесте без дрожжей получаются пышными и мягкими, они долго остаются свежими. Кефирное тесто с содой отлично подходит к разным начинкам, оно не разрывается при формировании, хорошо пропекается.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

кефир, 130 г;

мука, 200 г;

сметана жирная, 25 г;

желток, 1 шт;

сахар, 10 г;

соль щепотка;

сода, четверть ч.л;

масло растительное, 5 г.

картофель.

Процесс приготовления

Картофель отвариваем в подсоленной воде, превращаем в пюре с кусочком сливочного масла. Можно добавить измельченный укроп и обжаренный лук.

Кефир смешиваем со сметаной и желтком, подогреваем немного.

Муку просеиваем и смешиваем с солью и содой.

Вливаем жидкую основу в муку и вымешиваем тесто.

Накрываем емкость с тестом и оставляем на 30 минут.

Формируем пирожки руками, смазанными растительным маслом, стол также можно смазать маслом.

Выкладываем начинку, защипываем края и обжариваем пирожки на растительном масле с двух сторон до румяности.