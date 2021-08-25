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Пирожки с картошкой без дрожжей. На кефире: тесто, как облачко

Пирожки на тесте без дрожжей получаются пышными и мягкими, они долго остаются свежими. Кефирное тесто с содой отлично подходит к разным начинкам, оно не разрывается при формировании, хорошо пропекается. 

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты: 

кефир, 130 г; 

мука, 200 г; 

сметана жирная, 25 г; 

желток, 1 шт; 

сахар, 10 г; 

соль щепотка; 

сода, четверть ч.л; 

масло растительное, 5 г. 

картофель. 

Процесс приготовления 

Картофель отвариваем в подсоленной воде, превращаем в пюре с кусочком сливочного масла. Можно добавить измельченный укроп и обжаренный лук. 

Пирожки с картошкой без дрожжей. На кефире: тесто, как облачко

Кефир смешиваем со сметаной и желтком, подогреваем немного. 

Муку просеиваем и смешиваем с солью и содой. 

Вливаем жидкую основу в муку и вымешиваем тесто. 

Накрываем емкость с тестом и оставляем на 30 минут. 

Формируем пирожки руками, смазанными растительным маслом, стол также можно смазать маслом. 

Выкладываем начинку, защипываем края и обжариваем пирожки на растительном масле с двух сторон до румяности. 

Пирожки с картошкой без дрожжей. На кефире: тесто, как облачко

Подаю пирожки со сметаной, растопленным сливочным маслом. Отличный вариант для перекуса и ужина. 

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