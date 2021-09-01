Салат Верный муж. Ни один мужчина не устоит

Салат Верный муж — обыкновенный салат с грибами, который порадует Вас своим вкусом и станет украшением любого праздничного стола.
Салат Верный муж: ингредиенты
- Шампиньоны – 500 г. (пятьсот грамм)
- Свинина вырезка – 500 г. (пятьсот грамм)
- Морковь – 500 г. (пятьсот грамм)
- Растительное масло – 80 мл. (восемьдесят миллитров)
- Лук – 200 г. (двести грамм)
- Чеснок – 6 з. (шесть зубчиков)
- Майонез – 140 г. (сто сорок грамм)
- Сахар – 1.5 ч. л. (полторы чайных ложки)
- Уксус 9% — 2.5 ст. л. (две с половиной столовых ложки)
- Зелень
- Специи
- Кориандр
- Паприка
- Красный острый перец
- Перец
- Соль
Способ приготовления:
- На тёрке для корейской моркови натрите морковь.
- Раскалите растительное масло.
- Выдавите в морковь чеснок, добавьте сахар и соль, уксус и другие специи. Выложите всё это на чеснок и залейте раскалённым растительным маслом.
- Салат перемешайте.
- Кусочками нарежьте грибы и обжарьте на сухой сковороде до испарения жидкости.
- Небольшими кусочками нарежьте мясо и обжарьте на растительном масле, В конце поперчите и посолите и выложите на бумажное полотенце.
- Все продукты смешайте, добавьте зелень, по желанию заправьте майонезом и подайте к столу.
Салат Верный муж — очень вкусный и ароматный.
Приятного аппетита!
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