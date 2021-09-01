Скатерть-Самобранка

5 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Салат Верный муж. Ни один мужчина не устоит

Салат Верный муж — обыкновенный салат с грибами, который порадует Вас своим вкусом и станет украшением любого праздничного стола.

Салат Верный муж: ингредиенты

Салат Верный муж

  1. Шампиньоны – 500 г. (пятьсот грамм)
  2. Свинина вырезка – 500 г. (пятьсот грамм)
  3. Морковь – 500 г. (пятьсот грамм)
  4. Растительное масло – 80 мл. (восемьдесят миллитров)
  5. Лук – 200 г. (двести грамм)
  6. Чеснок – 6 з. (шесть зубчиков)
  7. Майонез – 140 г. (сто сорок грамм)
  8. Сахар – 1.5 ч. л. (полторы чайных ложки)
  9. Уксус 9% —  2.5 ст. л. (две с половиной столовых ложки)
  10. Зелень
  11. Специи
  12. Кориандр
  13. Паприка
  14. Красный острый перец
  15. Перец
  16. Соль

Способ приготовления:

  • На тёрке для корейской моркови натрите морковь.
  • Раскалите растительное масло.
  • Выдавите в морковь чеснок, добавьте сахар и соль, уксус и другие специи. Выложите всё это на чеснок и залейте раскалённым растительным маслом.
  • Салат перемешайте.
  • Кусочками нарежьте грибы и обжарьте на сухой сковороде до испарения жидкости.
  • Небольшими кусочками нарежьте мясо и обжарьте на растительном масле, В конце поперчите и посолите и выложите на бумажное полотенце.
  • Все продукты смешайте, добавьте зелень, по желанию заправьте майонезом и подайте к столу.

Салат Верный муж — очень вкусный и ароматный.

Салат Верный муж. Ни один мужчина не устоит 2

Приятного аппетита!

Ссылка на первоисточник
САЛАТЫ
Обсудить

Картина дня

наверх