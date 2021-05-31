Рулеты из фарша с грибами и сыром. Быстрая и очень вкусная закуска

Рулеты из фарша с грибами и сыром — изысканное и вкусное блюдо на быструю руку. Такое блюдо бесспорно оценят гости в Вашем доме.
Рулеты из фарша с грибами и сыром: ингредиенты
- Хлеб — 2 л. (два ломтя)
- Фарш — 0,5 кг. ( полкило)
- Лук — 2 шт. (две штуки)
- Молоко — 55 мл. (пятьдесят пять миллилитров)
- Шампиньоны — 300 гр.(триста грамм)
- Отварная морковь — 1 шт. (одна штука)
- Сыр — 110 гр. (сто десять грамм)
- Специи — по вкусу
- Перец, соль — по вкусу
- Зелень — по вкусу
Пошаговое приготовление:
- Лук и грибы нарежьте и жарьте на сковороде до приготовления. Хлебные ломтики залейте молоком. Мясо нарежьте на куски и измельчите в фарш.
- Грибы посолите, поперчите, добавьте специи. К мясу также добавьте специи, поперчите и посолите. По одному введите яйца, продолжая мешать.
- Морковку нарежьте тонкими полосками, сыр натрите на тёрке.
- При помощи пищевой плёнки сформируйте рулетик: разложите на ней прямоугольник из фарша, затем начинку из грибов и полоски моркови, порубите зелень и щедро посыпьте ей рулет. Затем сверху присыпьте сыром.
- Рулетик заверните, немного выровняйте и перенесите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 40 минут при температуре 200 градусов.
Рулеты из фарша с грибами и сыром — быстрая и вкусная закуска.
Приятного аппетита!
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