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Рулеты из фарша с грибами и сыром. Быстрая и очень вкусная закуска

Рулеты из фарша с грибами и сыром — изысканное и вкусное блюдо на быструю руку. Такое блюдо бесспорно оценят гости в Вашем доме.

Рулеты из фарша с грибами и сыром: ингредиенты

Рулеты из фарша с грибами и сыром

  1. Хлеб — 2 л. (два ломтя)
  2. Фарш — 0,5 кг. ( полкило)
  3. Лук — 2 шт. (две штуки)
  4. Молоко — 55 мл. (пятьдесят пять миллилитров)
  5. Шампиньоны — 300 гр.(триста грамм)
  6. Отварная морковь — 1 шт. (одна штука)
  7. Сыр — 110 гр. (сто десять грамм)
  8. Специи — по вкусу
  9. Перец, соль — по вкусу
  10. Зелень — по вкусу

Пошаговое приготовление:

  • Лук и грибы нарежьте и жарьте на сковороде до приготовления. Хлебные ломтики залейте молоком. Мясо нарежьте на куски и измельчите в фарш.
  • Грибы посолите, поперчите, добавьте специи. К мясу также добавьте специи, поперчите и посолите. По одному введите яйца, продолжая мешать.
  • Морковку нарежьте тонкими полосками, сыр натрите на тёрке.
  • При помощи пищевой плёнки сформируйте рулетик: разложите на ней прямоугольник из фарша, затем начинку из грибов и полоски моркови, порубите зелень и щедро посыпьте ей рулет. Затем сверху присыпьте сыром.
  • Рулетик заверните, немного выровняйте и перенесите на противень, застеленный пергаментом. Выпекайте 40 минут при температуре 200 градусов.

Рулеты из фарша с грибами и сыром — быстрая и вкусная закуска.

Рулеты из фарша с грибами и сыром. Быстрая и очень вкусная закуска 2

Приятного аппетита!

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