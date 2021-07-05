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Такую лазанью вы еще не пробовали! Лазанья из нежных кабачков на обед

Лазанья получается очень нежной и сочной, ароматной и вкусной. Особенно, если вы возьмете молодые кабачки и не забудете добавить ароматные итальянские травы и много зелени, сыра.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • кабачки, 4 шт;
  • соль, ароматные итальянские травы, масло растительное;
  • пармезан и моцарелла по 60 г;
  • рикотта, 230 г;
  • соль, перец, немного растительного масла;
  • чеснок, 3 зубчика;
  • укроп, чеснок.

Процесс приготовления

Сыра вам потребуется больше, чтобы блюдо точно получилось вкуснее и нежнее.

Кабачки режем тонкими пластинками, можно острым ножом или при помощи овощечистки.

Противень смазываем растительным маслом и выкладываем пластинки кабачка.

Солим и перчим, посыпаем ароматными травами и сбрызгиваем растительным маслом.

Такую лазанью вы еще не пробовали! Лазанья из нежных кабачков на обед

Запекаем в духовке при 200 градусах 20 минут.

Такую лазанью вы еще не пробовали! Лазанья из нежных кабачков на обед

Все сыры трем на терке и смешиваем с мягким сыром.

Совет: если нет мягкого сыра, можно взять обычный творожный или сделать самостоятельно из замороженного кефира.

Смешиваем сыры с мягким, измельченным чесноком и зеленью.

Форму для запекания смазываем растительным маслом и дно смазываем томатным соусом.

Выкладываем слой кабачков, смазываем сытным соусом и поливаем томатным соусом.

Такую лазанью вы еще не пробовали! Лазанья из нежных кабачков на обед

Таким образом заполняем всю форму и сверху посыпаем тертым сыром.

Такую лазанью вы еще не пробовали! Лазанья из нежных кабачков на обед

Запекаем при200 градусах в течение 20 – 25 минут.

Такую лазанью вы еще не пробовали! Лазанья из нежных кабачков на обед

Подаю такую лазанью в горячем виде, хотя и холодным, блюдо получается просто шикарным и очень ароматным, за счет ароматных трав и чеснока. Все специи берите по вкусу. Томатную пасту модно заменить пюре из свежих томатов, также смешанных с ароматными травами и укропом, специями.

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