Такую лазанью вы еще не пробовали! Лазанья из нежных кабачков на обед

Лазанья получается очень нежной и сочной, ароматной и вкусной. Особенно, если вы возьмете молодые кабачки и не забудете добавить ароматные итальянские травы и много зелени, сыра.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- кабачки, 4 шт;
- соль, ароматные итальянские травы, масло растительное;
- пармезан и моцарелла по 60 г;
- рикотта, 230 г;
- соль, перец, немного растительного масла;
- чеснок, 3 зубчика;
- укроп, чеснок.
Процесс приготовления
Сыра вам потребуется больше, чтобы блюдо точно получилось вкуснее и нежнее.
Кабачки режем тонкими пластинками, можно острым ножом или при помощи овощечистки.
Противень смазываем растительным маслом и выкладываем пластинки кабачка.
Солим и перчим, посыпаем ароматными травами и сбрызгиваем растительным маслом.
Запекаем в духовке при 200 градусах 20 минут.
Все сыры трем на терке и смешиваем с мягким сыром.
Совет: если нет мягкого сыра, можно взять обычный творожный или сделать самостоятельно из замороженного кефира.
Смешиваем сыры с мягким, измельченным чесноком и зеленью.
Форму для запекания смазываем растительным маслом и дно смазываем томатным соусом.
Выкладываем слой кабачков, смазываем сытным соусом и поливаем томатным соусом.
Таким образом заполняем всю форму и сверху посыпаем тертым сыром.
Запекаем при200 градусах в течение 20 – 25 минут.
Подаю такую лазанью в горячем виде, хотя и холодным, блюдо получается просто шикарным и очень ароматным, за счет ароматных трав и чеснока. Все специи берите по вкусу. Томатную пасту модно заменить пюре из свежих томатов, также смешанных с ароматными травами и укропом, специями.
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