Летом квас больше не готовлю. Рецепт фирменного лимонада: никто не догадался из чего он

Лимонад с цитрусовыми и любыми ягодами получается очень полезным, ароматным и свежим. Я беру крыжовник, он придает легкую кислинку, а апельсин – узнаваемую цитрусовую нотку.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

вода, 2.5 л;

ягоды, 500 г;

апельсин, 1 шт;

персик, 1 шт;

мед или сахар по вкусу или 3 ст.л.

Процесс приготовления

Персик можно и не брать, все по желанию.

Апельсин тщательно моем и натираем цедру на терке.

Совет: старайтесь не тереть белую массу, чтобы лимонад не получился горьким из-за нее.

Мякоть очень хорошо выжимаем, чтобы получить много сока.

Ягоды промываем и укладываем в чашу блендера, наливаем чистую воду и измельчаем массу до однородности.

Я особенно люблю с крыжовником! И никто не может догадаться из чего же я делаю лимонад. Вот сами приготовьте и проверьте, никто не догадается.

Через сито процеживаем массу в кастрюлю доливаем воду и мед или сахар по вкусу, сок апельсина и цедру.

Отправляем лимонад в холодильник для охлаждения.