Летом квас больше не готовлю. Рецепт фирменного лимонада: никто не догадался из чего он

Лимонад с цитрусовыми и любыми ягодами получается очень полезным, ароматным и свежим. Я беру крыжовник, он придает легкую кислинку, а апельсин – узнаваемую цитрусовую нотку.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
вода, 2.5 л;
ягоды, 500 г;
апельсин, 1 шт;
персик, 1 шт;
мед или сахар по вкусу или 3 ст.л.
Процесс приготовления
Персик можно и не брать, все по желанию.
Апельсин тщательно моем и натираем цедру на терке.
Совет: старайтесь не тереть белую массу, чтобы лимонад не получился горьким из-за нее.
Мякоть очень хорошо выжимаем, чтобы получить много сока.
Ягоды промываем и укладываем в чашу блендера, наливаем чистую воду и измельчаем массу до однородности.
Я особенно люблю с крыжовником! И никто не может догадаться из чего же я делаю лимонад. Вот сами приготовьте и проверьте, никто не догадается.
Через сито процеживаем массу в кастрюлю доливаем воду и мед или сахар по вкусу, сок апельсина и цедру.
Отправляем лимонад в холодильник для охлаждения.
Ягоды берите любые, но с крыжовником получается просто роскошный напиток, легкий, ароматный и освежающий.
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