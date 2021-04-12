Булочки с яблоками на кефире. Нежные, как бабушкины руки

Прекрасный рецепт, Булочки с яблоками на кефире, из быстрого теста Вас порадует своим вкусом.
Булочки с яблоками на кефире: ингредиенты
- Мука пшеничная — 500 г. (пятьсот грамм)
- Кефир — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
- Масло подсолнечное — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
- Яйцо — 2 шт. (две штуки)
- Яблоко — 2шт. (две штуки)
- Сахар — 2 ст. л (две толовые ложки)
- Соль — 0,5 ч. л (пол чайной ложки)
- Лимонный сок — 0,5 т. л (пол столовой ложки)
- Сухие дрожжи — 10 г. (десять грамм)
- Вода — 100 мл. (сто миллилитров)
- Корица — 0,5 ч. л(пол чайной ложки)
Пошаговое приготовление:
- В глубокой миске соедините воду, соль, кефир, 5 ст. л. сахара, растительное масло, 1 яйцо и дрожжи, тщательно перемешайте, небольшими порциями добавьте муку и замесите тесто.
- Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут.
- Для начинки яблоки очистите ,мелко или натрите на терке, добавьте 2 ст. л. сахара ,лимонный сок и корицу.
- Тесто, которое увеличилось вдвое, нужно хорошо вымесить. После этого можно формировать булочки.
- Раскатайте тесто в пласт, на него выложите начинку и скрутите рулетом. Готовый рулет порежьте на небольшие кусочки.
- Переложите булочки-розочки на смазанный маслом противень, слегка придавив с одной стороны рукой, чтобы получилось донышко. Оставьте ещё на 10 минут в тепле, пока разогреется духовка.
- Булочки смажьте яйцом, посыпьте оставшимся сахаром и выпекайте при температуре 200 градусов в течении 30 минут.
- После того, как булочки немного остынут, аккуратно разделите их ножом.
Булочки с яблоками на кефире наполнят дом невероятным ароматом.
Приятного аппетита!
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