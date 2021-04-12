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Булочки с яблоками на кефире. Нежные, как бабушкины руки

Прекрасный рецепт, Булочки с яблоками на кефире, из быстрого теста Вас порадует своим вкусом.

Булочки с яблоками на кефире: ингредиенты

Булочки с яблоками на кефире

  1. Мука пшеничная — 500 г. (пятьсот грамм)
  2. Кефир — 250 мл. (двести пятьдесят миллилитров)
  3. Масло подсолнечное — 50 мл. (пятьдесят миллилитров)
  4. Яйцо — 2 шт. (две штуки)
  5. Яблоко — 2шт. (две штуки)
  6. Сахар — 2 ст. л (две толовые ложки)
  7. Соль — 0,5 ч. л (пол чайной ложки)
  8. Лимонный сок — 0,5 т. л (пол столовой ложки)
  9. Сухие дрожжи — 10 г. (десять грамм)
  10. Вода — 100 мл. (сто миллилитров)
  11. Корица — 0,5 ч. л(пол чайной ложки)

Пошаговое приготовление:

  • В глубокой миске соедините воду, соль, кефир, 5 ст. л. сахара, растительное масло, 1 яйцо и дрожжи, тщательно перемешайте, небольшими порциями добавьте муку и замесите тесто.
  • Накройте тесто полотенцем и поставьте в теплое место на 30 минут.
  • Для начинки яблоки очистите ,мелко  или натрите на терке, добавьте 2 ст. л. сахара ,лимонный сок и корицу.
  • Тесто, которое увеличилось вдвое, нужно хорошо вымесить. После этого можно формировать булочки.
  • Раскатайте тесто в пласт, на него выложите начинку и скрутите рулетом. Готовый рулет порежьте на небольшие кусочки.
  • Переложите булочки-розочки на смазанный маслом противень, слегка придавив с одной стороны рукой, чтобы получилось донышко.
    Оставьте ещё на 10 минут в тепле, пока разогреется духовка.
  • Булочки смажьте яйцом, посыпьте оставшимся сахаром и выпекайте при температуре 200 градусов в течении 30 минут.
  • После того, как булочки немного остынут, аккуратно разделите их ножом.

Булочки с яблоками на кефире наполнят дом невероятным ароматом.

Булочки с яблоками на кефире. Нежные, как бабушкины руки 2

 

Приятного аппетита!

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