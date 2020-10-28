Жареный сыр: вкусно, оригинально и молниеносно быстро!

Жареный сыр! Сегодня мы подобрали для вас отличный рецепт быстрого приготовления – жаренный сыр. Блюдо получается очень вкусным, с оригинальным вкусом и сочетанием хрустящей корочки с мягкой, таящей во рту текстурой.

Мята, добавленная в блюдо, придаёт ему невероятную свежесть. Кроме того, использованные в панировке мёд и хлопья чили, своими контрастными вкусовыми ощущениями, дополняемыми солёностью самого сыра, создают невероятно приятную и ошеломляюще гармоничную в своей непохожести вкусовую гамму.

Просто попробуйте и, уверяем вас, вы будете готовить это блюдо очень и очень часто.

И да, наш рецепт жаренного сыра даёт вам практически неограниченную возможность экспериментировать с ингредиентами, заменяя их другими и пробуя различные сочетания.

Например, вместо мёда можно использовать взбитое яйцо, смешанное с мукой и различными специями (молотый кориандр, тмин, шафран). При этом мяту можно заменить тёртыми листиками сушеного базилика.

Готовка жаренного сыра занимает считанные минуты – за 15-20 минут можно накормить семью!

Жареный сыр: ингредиенты

Сыр сулугуни (можно взять адыгейский, чанах или любой другой похожий сорт) – 0,5 кг

Мёд – 50 г

Сушеные листья мяты (можно также взять свежую мяту, но нужно будет очень мелко нашинковать)

Хлопья чили

Сухари панировочные

Растительное масло

Жареный сыр: приготовление

Нарезать сыр пластами толщиной в один сантиметр, а потом каждый пласт порезать треугольниками или квадратами длиной в 5-7 сантиметров. Мёд смешать с измельченными хлопьями перца чили и листьями мяты, также измельченными в мелкий порошок. Каждый кусочек сыра смазать мёдом, смешанным со специями. ВАЖНО: мёд нужно мазать тонким слоем, чтобы при жарке излишки мёда не выплавлялись на сковороду и не пригорали, ухудшая внешний вид блюда. Тщательно обвалять кусочки сыра в панировочных сухарях. Если нужно повторить процедуру, чтобы получился хороший слой панировки. Жарить в предварительно разогретом растительном масле на сильном огне 2-3 минуты (можно и во фритюрнице). Жаренный сыр аккуратно выложить на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла и дать сыру слегка остыть. Подавать горячим, украсив веточками зелени.

Жареный сыр: готов

Приятного аппетита!