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Жареный сыр: вкусно, оригинально и молниеносно быстро!

Жареный сыр! Сегодня мы подобрали для вас отличный рецепт быстрого приготовления – жаренный сыр. Блюдо получается очень вкусным, с оригинальным вкусом и сочетанием хрустящей корочки с мягкой, таящей во рту текстурой.

Мята, добавленная в блюдо, придаёт ему невероятную свежесть. Кроме того, использованные в панировке мёд и хлопья чили, своими контрастными вкусовыми ощущениями, дополняемыми солёностью самого сыра, создают невероятно приятную и ошеломляюще гармоничную в своей непохожести вкусовую гамму.

Просто попробуйте и, уверяем вас, вы будете готовить это блюдо очень и очень часто.

Жареный сыр

И да, наш рецепт жаренного сыра даёт вам практически неограниченную возможность экспериментировать с ингредиентами, заменяя их другими и пробуя различные сочетания.

Например, вместо мёда можно использовать взбитое яйцо, смешанное с мукой и различными специями (молотый кориандр, тмин, шафран). При этом мяту можно заменить тёртыми листиками сушеного базилика.

Готовка жаренного сыра занимает считанные минуты – за 15-20 минут можно накормить семью!

Жареный сыр: ингредиенты

  • Сыр сулугуни (можно взять адыгейский, чанах или любой другой похожий сорт) – 0,5 кг
  • Мёд – 50 г
  • Сушеные листья мяты (можно также взять свежую мяту, но нужно будет очень мелко нашинковать)
  • Хлопья чили
  • Сухари панировочные
  • Растительное масло

Жареный сыр

Жареный сыр: приготовление

  1. Нарезать сыр пластами толщиной в один сантиметр, а потом каждый пласт порезать треугольниками или квадратами длиной в 5-7 сантиметров.
  2. Мёд смешать с измельченными хлопьями перца чили и листьями мяты, также измельченными в мелкий порошок.
  3. Каждый кусочек сыра смазать мёдом, смешанным со специями. ВАЖНО: мёд нужно мазать тонким слоем, чтобы при жарке излишки мёда не выплавлялись на сковороду и не пригорали, ухудшая внешний вид блюда.
  4. Тщательно обвалять кусочки сыра в панировочных сухарях. Если нужно повторить процедуру, чтобы получился хороший слой панировки.
  5. Жарить в предварительно разогретом растительном масле на сильном огне 2-3 минуты (можно и во фритюрнице).
  6. Жаренный сыр аккуратно выложить на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла и дать сыру слегка остыть.
  7. Подавать горячим, украсив веточками зелени.

Жареный сыр: готов

Приятного аппетита!

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