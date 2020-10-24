Лаваш с сочной начинкой: никто не пройдет мимо

Лаваш с сочной начинкой! Эта вкусная закуска из лаваша с сочной начинкой готовится легко и просто. Ее можно брать с собой на работу в качестве быстрого перекуса, а можно и позавтракать таким блюдом. Уж точно это блюдо всем понравится.
Лаваш с сочной начинкой: ингредиенты
- триста граммов колбасы или же ветчины
- половина болгарского перца среднего размера
- сто пятьдесят граммов сметаны
- соль и перец – по вкусу
- два яйца
- четверть стакана молока
- два листа лаваша
- растительное масло – для жарки
Лаваш с сочной начинкой: приготовление
Для начала надо подготовить начинку:
- Колбасу нарезать соломкой.
- Отправить колбасу в глубокую миску.
- Твердый сыр тоже нарезать соломкой. Сыр доложить к колбасе.
- Болгарский перец помыть, срезать плодоножку, очистить от семян и половинку нарезать соломкой.
- Перец также отправить в общую миску.
- Посолить, поперчить и добавить сметану.
А теперь надо сформировать конвертики:
- Взять лаваш и ножницами разрезать на длинные полоски.
- Мысленно разделить полосочки на четыре равные части.
- На верхнюю четверть каждой полосочки выложить по столовой ложке начинки.
- Полосочки загнуть по бокам во внутрь, а потом свернуть конвертиками.
Ну а сейчас нужно подготовить смесь для пропитки:
- Яйца разбить в отдельную мисочку.
- Влить в ту же миску молоко.
- Все взбить вилочкой.
Последний этап:
- В сковороду влить растительное масло и разогреть его.
- Каждый конвертик из лаваша отправить в яичную смесь, а после – в сковороду с горячим растительным маслом.
- Обжарить конвертики с обеих сторон до получения золотистой корочки.
- После жарки готовые конвертики отправить на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.
Вот и готова наша вкусная закуска из лаваша с сочной начинкой.
Переложите конвертики из лаваша на тарелку и можете сразу же подать на стол. Или же подождать, пока они немного остынут, завернуть в пергаментную бумагу и отложить, чтобы взять с собой на перерыв при выходе из дому.
Вкусно, просто, аппетитно – что еще нужно для быстрого завтрака или перекуса.
Лаваш с сочной начинкой: готовы
Кушайте на здоровье!
Свежие комментарии