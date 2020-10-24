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Лаваш с сочной начинкой: никто не пройдет мимо

Лаваш с сочной начинкой! Эта вкусная закуска из лаваша с сочной начинкой готовится легко и просто. Ее можно брать с собой на работу в качестве быстрого перекуса, а можно и позавтракать таким блюдом. Уж точно это блюдо всем понравится.

Лаваш с сочной начинкой: ингредиенты

  • триста граммов колбасы или же ветчины

Лаваш с сочной начинкой

  • половина болгарского перца среднего размера
  • сто пятьдесят граммов сметаны
  • соль и перец – по вкусу
  • два яйца
  • четверть стакана молока
  • два листа лаваша
  • растительное масло – для жарки

Лаваш с сочной начинкой: приготовление

Для начала надо подготовить начинку:

  • Колбасу нарезать соломкой.

Лаваш с сочной начинкой: никто не пройдет мимо

  • Отправить колбасу в глубокую миску.
  • Твердый сыр тоже нарезать соломкой. Сыр доложить к колбасе.
  • Болгарский перец помыть, срезать плодоножку, очистить от семян и половинку нарезать соломкой.
  • Перец также отправить в общую миску.
  • Посолить, поперчить и добавить сметану.

А теперь надо сформировать конвертики:

  • Взять лаваш и ножницами разрезать на длинные полоски.
  • Мысленно разделить полосочки на четыре равные части.
  • На верхнюю четверть каждой полосочки выложить по столовой ложке начинки.
  • Полосочки загнуть по бокам во внутрь, а потом свернуть конвертиками.

Лаваш с сочной начинкой: никто не пройдет мимо

Ну а сейчас нужно подготовить смесь для пропитки:

  • Яйца разбить в отдельную мисочку.
  • Влить в ту же миску молоко.
  • Все взбить вилочкой.

Последний этап:

  • В сковороду влить растительное масло и разогреть его.
  • Каждый конвертик из лаваша отправить в яичную смесь, а после – в сковороду с горячим растительным маслом.
  • Обжарить конвертики с обеих сторон до получения золотистой корочки.
  • После жарки готовые конвертики отправить на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.

Вот и готова наша вкусная закуска из лаваша с сочной начинкой.

Лаваш с сочной начинкой: никто не пройдет мимо

Переложите конвертики из лаваша на тарелку и можете сразу же подать на стол. Или же подождать, пока они немного остынут, завернуть в пергаментную бумагу и отложить, чтобы взять с собой на перерыв при выходе из дому.

Вкусно, просто, аппетитно – что еще нужно для быстрого завтрака или перекуса.

Лаваш с сочной начинкой: готовы

Кушайте на здоровье!

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