Лаваш с сочной начинкой: никто не пройдет мимо

Лаваш с сочной начинкой! Эта вкусная закуска из лаваша с сочной начинкой готовится легко и просто. Ее можно брать с собой на работу в качестве быстрого перекуса, а можно и позавтракать таким блюдом. Уж точно это блюдо всем понравится.

Лаваш с сочной начинкой: ингредиенты

триста граммов колбасы или же ветчины

половина болгарского перца среднего размера

сто пятьдесят граммов сметаны

соль и перец – по вкусу

два яйца

четверть стакана молока

два листа лаваша

растительное масло – для жарки

Лаваш с сочной начинкой: приготовление

Для начала надо подготовить начинку:

Колбасу нарезать соломкой.

Отправить колбасу в глубокую миску.

Твердый сыр тоже нарезать соломкой. Сыр доложить к колбасе.

Болгарский перец помыть, срезать плодоножку, очистить от семян и половинку нарезать соломкой.

Перец также отправить в общую миску.

Посолить, поперчить и добавить сметану.

А теперь надо сформировать конвертики:

Взять лаваш и ножницами разрезать на длинные полоски.

Мысленно разделить полосочки на четыре равные части.

На верхнюю четверть каждой полосочки выложить по столовой ложке начинки.

Полосочки загнуть по бокам во внутрь, а потом свернуть конвертиками.

Ну а сейчас нужно подготовить смесь для пропитки:

Яйца разбить в отдельную мисочку.

Влить в ту же миску молоко.

Все взбить вилочкой.

Последний этап:

В сковороду влить растительное масло и разогреть его.

Каждый конвертик из лаваша отправить в яичную смесь, а после – в сковороду с горячим растительным маслом.

Обжарить конвертики с обеих сторон до получения золотистой корочки.

После жарки готовые конвертики отправить на бумажные полотенца, чтобы стек лишний жир.

Вот и готова наша вкусная закуска из лаваша с сочной начинкой.

Переложите конвертики из лаваша на тарелку и можете сразу же подать на стол. Или же подождать, пока они немного остынут, завернуть в пергаментную бумагу и отложить, чтобы взять с собой на перерыв при выходе из дому.

Вкусно, просто, аппетитно – что еще нужно для быстрого завтрака или перекуса.

Лаваш с сочной начинкой: готовы

Кушайте на здоровье!