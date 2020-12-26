Попробовала «новый» салат с селедкой – ничего не нужно варить: теперь приготовлю его на Новый год

Каждый год получается одно и тоже: масса времени на кухне и сам праздник встречать уже нет сил и желания. Поэтому в этом году я выбираю самые легкие и простые рецепты без заморочек. Вот делюсь с вами одним таким вариантом – салат с селедкой.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- сельдь, слабосоленая, 1 шт;
- горошек, 1 маленькая баночка;
- лук, 1 шт;
- корейская морковь, 200 г;
- укроп и зеленый лук;
- масло растительное, 2 ст.л;
- уксус яблочный 6 т%, 2 ст.л;
- соль, перец, острый перец;
- горчица в зернах, 1 ч.л.
Процесс приготовления
Рыбу очищаем, промываем и высушиваем бумажными полотенцами.
Убираем косточки и кожуру и режем порционными кусочками.
Зеленый лук и укроп берите достаточно, они дают особый свежий вкус этому салату. Режем мелко.
Лук режем тонкими полукольцами.
Смешиваем зелень и зеленый лук, корейскую морковь и лук. Заправляем горчицей, соль, перцем, уксусом, растительным маслом.
Теперь добавляем горошек и селедку, хорошо перемешиваем.
Емкость с салатом накрываем и отправляем на 1 час в холодильник охлаждаться. Можно пару раз перемешать, чтобы все вкусы равномерно соединились.
При подаче украшаем зеленью, а можно и не украшать – салат и так выглядит очень ярко и красиво.
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