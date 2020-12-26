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Попробовала «новый» салат с селедкой – ничего не нужно варить: теперь приготовлю его на Новый год

Каждый год получается одно и тоже: масса времени на кухне и сам праздник встречать уже нет сил и желания. Поэтому в этом году я выбираю самые легкие и простые рецепты без заморочек. Вот делюсь с вами одним таким вариантом – салат с селедкой.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • сельдь, слабосоленая, 1 шт;
  • горошек, 1 маленькая баночка;
  • лук, 1 шт;
  • корейская морковь, 200 г;
  • укроп и зеленый лук;
  • масло растительное, 2 ст.л;
  • уксус яблочный 6 т%, 2 ст.л;
  • соль, перец, острый перец;
  • горчица в зернах, 1 ч.л.

Процесс приготовления

Рыбу очищаем, промываем и высушиваем бумажными полотенцами.

Убираем косточки и кожуру и режем порционными кусочками.

Зеленый лук и укроп берите достаточно, они дают особый свежий вкус этому салату. Режем мелко.

Лук режем тонкими полукольцами.

Смешиваем зелень и зеленый лук, корейскую морковь и лук. Заправляем горчицей, соль, перцем, уксусом, растительным маслом.

Теперь добавляем горошек и селедку, хорошо перемешиваем.

Емкость с салатом накрываем и отправляем на 1 час в холодильник охлаждаться. Можно пару раз перемешать, чтобы все вкусы равномерно соединились.

При подаче украшаем зеленью, а можно и не украшать – салат и так выглядит очень ярко и красиво.

Попробовала «новый» салат с селедкой – ничего не нужно варить: теперь приготовлю его на Новый год

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