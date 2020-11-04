Бешбармак – безумно вкусное блюдо татарской кухни

Бешбармак – это традиционное татарское блюдо, которое употребляют и на праздники, и в каждодневном питании.

Большую популярность это блюдо завоевало благодаря своему приятному вкусу, разнообразной текстуре, где плотная консистенция мяса приятно контрастирует с бархатистой рассыпчатостью картофеля и мягкой нежной текстурой лапши-салмы.

Еще одна особенность бешбармака в том, что практически все основные ингредиенты блюда – мясо, картофель, салма — варятся раздельно.

И только перед самой подачей, выложив их слоями на тарелке, их объединяют в одно целое, залив мясным бульоном.

Таким образом, при том, что получается объединенное блюдо, каждый продукт сохраняет свои индивидуальные вкусовые качества.

Приготовление бешбармака не требует особых усилий, да и времени занимает немного. Тем не менее, результат получается отличный – сытное, вкуснейшее мясное блюдо.

Бешбармак: Ингредиенты

Баранина или говядина (лучше брать часть из ребрышек, а часть — мякоть) — 1 килограмм

Картофель — 500 г

Лук — 2 головки

Перец сладкий (болгарский) — 1 шт.

Мука пшеничная — 250 мл

Яйцо — 1 шт.

Вода на тесто для салмы — полстакана

Масло сливочное 100 г

Перец душистый молотый

Соль

Приготовление бешбармака

Подготовленное мясо разделать на порционные куски и поставить вариться, залив холодной водой. Пока мясо варится можно заняться приготовлением салмы. Салма — это изделия из теста типа лапши, традиционно используемой в татарской кухне. Для теста муку нужно смешать с солью и, добавив воду, тщательно вымесить. Раскатать тесто в тонкий пласт и, разрезав на прямоугольники, оставить слегка подсушиться. Одновременно с этим нужно сварить очищенный картофель. Как только мясо сварится, отдельно нужно положить салму в кипяток и варить 3-5 минут. Откинуть на дуршлаг и смазать маслом, чтобы не прилипало. Перед подачей в порционную тарелке выложить салму, положить сверху куски картофеля. Третьим слоем выложить мясо и залить всё бульоном. Подавать бешбармак, посыпав свежей зеленью и украсив кружочками болгарского перца.

Бешбармак: Видео