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Бешбармак – безумно вкусное блюдо татарской кухни

Бешбармак – это традиционное татарское блюдо, которое употребляют и на праздники, и в каждодневном питании.

Большую популярность это блюдо завоевало благодаря своему приятному вкусу, разнообразной текстуре, где плотная консистенция мяса приятно контрастирует с бархатистой рассыпчатостью картофеля и мягкой нежной текстурой лапши-салмы.

Еще одна особенность бешбармака в том, что практически все основные ингредиенты блюда – мясо, картофель, салма — варятся раздельно.

И только перед самой подачей, выложив их слоями на тарелке, их объединяют в одно целое, залив мясным бульоном.

Таким образом, при том, что получается объединенное блюдо, каждый продукт сохраняет свои индивидуальные вкусовые качества.

Приготовление бешбармака не требует особых усилий, да и времени занимает немного. Тем не менее, результат получается отличный – сытное, вкуснейшее мясное блюдо.

Бешбармак – безумно вкусное блюдо татарской кухни

Бешбармак: Ингредиенты

  • Баранина или говядина (лучше брать часть из ребрышек, а часть — мякоть) — 1 килограмм
  • Картофель — 500 г
  • Лук — 2 головки
  • Перец сладкий (болгарский) — 1 шт.
  • Мука пшеничная — 250 мл
  • Яйцо — 1 шт.
  • Вода на тесто для салмы — полстакана
  • Масло сливочное 100 г
  • Перец душистый молотый
  • Соль

Бешбармак – безумно вкусное блюдо татарской кухни

Приготовление бешбармака

  1. Подготовленное мясо разделать на порционные куски и поставить вариться, залив холодной водой.
  2. Пока мясо варится можно заняться приготовлением салмы. Салма — это изделия из теста типа лапши, традиционно используемой в татарской кухне.
  3. Для теста муку нужно смешать с солью и, добавив воду, тщательно вымесить. Раскатать тесто в тонкий пласт и, разрезав на прямоугольники, оставить слегка подсушиться.
  4. Одновременно с этим нужно сварить очищенный картофель.
  5. Как только мясо сварится, отдельно нужно положить салму в кипяток и варить 3-5 минут. Откинуть на дуршлаг и смазать маслом, чтобы не прилипало.
  6. Перед подачей в порционную тарелке выложить салму, положить сверху куски картофеля. Третьим слоем выложить мясо и залить всё бульоном. Подавать бешбармак, посыпав свежей зеленью и украсив кружочками болгарского перца.

Бешбармак: Видео

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