Закуска из простой селедки стала хитом на нашем Новогоднем столе! Результат – выше всяческих похвал

Из обычной селедки или скумбрии, можно сделать не только классический салат под шубой, но и очень вкусную и необычную закуску. Продуктов вам потребуется минимум, время готовки также минимальное, зато результат – выше всяческих похвал.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- селедка, 2 шт;
- лук и морковь по 1 шт;
- масло растительное, 50 мл;
- томатная паста, 2 ст.л;
- уксус 9 %, 1.5 ст.л;
- соль, 1.5 ч.л;
- сахар, 1 ч.л;
- перец красный, треть ч.л.
Процесс приготовления
Рыбу очищаем от всего лишнего, удаляем голову, хвост, плавники.
Промываем и просушиваем бумажными полотенцами.
Режем рыбу на порционные кусочки.
Морковь трем на терке для корейской моркови, лук режем тонкими полукольцами. Смешиваем.
В овощи добавляем рыбу.
Отдельно соединяем растительное масло с уксусом и томатной пастой (соусом), красным острым перцем, солью, сахаром, перцем черным. Массу хорошо вымешиваем до однородности.
Заливаем этот соус в рыбу и овощи и руками все хорошо вымешиваем.
Накрываем емкость и ставим ее в холодильник на 2 суток. Периодически перемешивайте.
Я иногда еще добавляю горчицу – можно сладкую или острую, она также дает пикантность блюду.
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