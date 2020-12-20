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Закуска из простой селедки стала хитом на нашем Новогоднем столе! Результат – выше всяческих похвал

Из обычной селедки или скумбрии, можно сделать не только классический салат под шубой, но и очень вкусную и необычную закуску. Продуктов вам потребуется минимум, время готовки также минимальное, зато результат – выше всяческих похвал.

Закуска из простой селедки стала хитом на нашем Новогоднем столе! Результат – выше всяческих похвал

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • селедка, 2 шт;
  • лук и морковь по 1 шт;
  • масло растительное, 50 мл;
  • томатная паста, 2 ст.л;
  • уксус 9 %, 1.5 ст.л;
  • соль, 1.5 ч.л;
  • сахар, 1 ч.л;
  • перец красный, треть ч.л.

Процесс приготовления

Рыбу очищаем от всего лишнего, удаляем голову, хвост, плавники.

Промываем и просушиваем бумажными полотенцами.

Режем рыбу на порционные кусочки.

Морковь трем на терке для корейской моркови, лук режем тонкими полукольцами. Смешиваем.

В овощи добавляем рыбу.

Отдельно соединяем растительное масло с уксусом и томатной пастой (соусом), красным острым перцем, солью, сахаром, перцем черным. Массу хорошо вымешиваем до однородности.

Заливаем этот соус в рыбу и овощи и руками все хорошо вымешиваем.

Накрываем емкость и ставим ее в холодильник на 2 суток. Периодически перемешивайте.

Я иногда еще добавляю горчицу – можно сладкую или острую, она также дает пикантность блюду.

Закуска из простой селедки стала хитом на нашем Новогоднем столе! Результат – выше всяческих похвал

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