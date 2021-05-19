Фаршированный карп. Ароматная рыбка к праздничному столу

Фаршированный карп станет украшением Вашего праздничного стола.
Фаршированный карп: ингредиенты
- Карп — 2,5 кг. (два с половиной килограмма)
- Морковь — 2 шт. (две штуки)
- Лук — 4 шт. (четыре штуки)
- Яйца — 3 шт. (три штуки)
- Кусочки хлеба — 3 шт. (три штуки)
- Вода газированная — 3 ст. л (три столовые ложки)
- Панировочные сухари — 3 ст. (три столовые ложки)
- Лимон, майонез
- Перец, соль по вкусу
Приготовление блюда:
- Очистите курицу, удалите жабры. Возьмите нож, сделайте надрез между шкурой и мясом рыбки, аккуратно отсоедините шкурку от мяса, но не отрезайте её полностью. Затем откиньте голову, выверните её и отделите хребет от кожи. Затем отрежьте хвостик.
- Оставшееся мясо разделайте от костей.
- Лук нарежьте крупными колечками, выложите на сковороду. Туда же выложите натёртую на тёрке морковь и тушите до мягкости.
- Разрежьте рыбу на крупные кусочки.
- Залейте батон водой или молоком.
- Пропустите через мясорубку тушёные овощи, рыбу и хлеб, посолите и поперчите.
- Взболтайте яйцо и добавьте в фарш, перемешайте, добавьте панировочные сухари и перемешайте. Затем влейте немного газированной воды и перемешайте ещё раз. Оставьте фарш остывать на 5-7 минут.
- Противень застелите пергаментной бумагой и смажьте растительным маслом. Шкурку посолите и переложите в неё начинку.
- Брюшко зашейте и переложите на противень. Смажьте растительным маслом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте в течение 45 минут. Сверху сделайте рисунок из майонеза и украсьте лимоном.
Фаршированный карп — невероятно вкусное и ароматное блюдо.
Приятного Вам аппетита!
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