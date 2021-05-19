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Фаршированный карп. Ароматная рыбка к праздничному столу

Фаршированный карп станет украшением Вашего праздничного стола.

Фаршированный карп: ингредиенты

Фаршированный карп

  1. Карп — 2,5 кг. (два с половиной килограмма)
  2. Морковь — 2 шт. (две штуки)
  3. Лук — 4 шт. (четыре штуки)
  4. Яйца — 3 шт. (три штуки)
  5. Кусочки хлеба — 3 шт. (три штуки)
  6. Вода газированная — 3 ст. л (три столовые ложки)
  7. Панировочные сухари — 3 ст. (три столовые ложки)
  8. Лимон, майонез
  9. Перец, соль по вкусу

Приготовление блюда:

  • Очистите курицу, удалите жабры. Возьмите нож, сделайте надрез между шкурой и мясом рыбки, аккуратно отсоедините шкурку от мяса, но не отрезайте её полностью. Затем откиньте голову, выверните её и отделите хребет от кожи. Затем отрежьте хвостик.
  • Оставшееся мясо разделайте от костей.
  • Лук нарежьте крупными колечками, выложите на сковороду. Туда же выложите натёртую на тёрке морковь и тушите до мягкости.
  • Разрежьте рыбу на крупные кусочки.
  • Залейте батон водой или молоком.
  • Пропустите через мясорубку тушёные овощи, рыбу и хлеб, посолите и поперчите.
  • Взболтайте яйцо и добавьте в фарш, перемешайте, добавьте панировочные сухари и перемешайте. Затем влейте немного газированной воды и перемешайте ещё раз. Оставьте фарш остывать на 5-7 минут.
  • Противень застелите пергаментной бумагой и смажьте растительным маслом.
    Шкурку посолите и переложите в неё начинку.
  • Брюшко зашейте и переложите на противень. Смажьте растительным маслом и отправьте в разогретую до 180 градусов духовку и запекайте в течение 45 минут. Сверху сделайте рисунок из майонеза и украсьте лимоном.

Фаршированный карп — невероятно вкусное и ароматное блюдо.

Фаршированный карп. Ароматная рыбка к праздничному столу 4

Приятного Вам аппетита!

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