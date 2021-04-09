Скатерть-Самобранка

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Минтай покупаю в большом количества, ведь готовить из него эту вкуснятину 15 минут, а семья в восторге от этого рецепта

Тушенный в томатном соусе минтай получается ароматным, сочным и нежным. Это блюдо точно понравиться вам и вашей семье.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • минтай, 3 шт;
  • лук, 3 шт;
  • морковь, 2 шт;
  • масло растительное, 5 шт;
  • теплая вода, 400 мл;
  • соус томатный, и сметана по 2 ст.л;
  • мука, 1 ст.л;
  • соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Рыбу потрошим, промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Режем порционными кусочками.

Минтай покупаю в большом количества, ведь готовить из него эту вкуснятину 15 минут, а семья в восторге от этого рецепта

Лук мелко режем, морковь трем на крупной терке и тушим на растительном масле.

В воде растворяем томатную пасту, сметану и выливаем в сковороду в овощи.

Добавляем в соус соль, перец, специи, лавровый лист, перемешиваем.

Минтай покупаю в большом количества, ведь готовить из него эту вкуснятину 15 минут, а семья в восторге от этого рецепта

Каждый кусочек рыбы обваливаем в муке и выкладываем в овощи в сковороду.

Минтай покупаю в большом количества, ведь готовить из него эту вкуснятину 15 минут, а семья в восторге от этого рецепта

Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне около 10 минут.

Минтай покупаю в большом количества, ведь готовить из него эту вкуснятину 15 минут, а семья в восторге от этого рецепта

Переворачиваем кусочки и тушим еще 5 минут.

Минтай покупаю в большом количества, ведь готовить из него эту вкуснятину 15 минут, а семья в восторге от этого рецепта

Отлично подходит блюдо к картофельному пюре, отварному рису, прочим гарнирам.

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