Минтай покупаю в большом количества, ведь готовить из него эту вкуснятину 15 минут, а семья в восторге от этого рецепта

Тушенный в томатном соусе минтай получается ароматным, сочным и нежным. Это блюдо точно понравиться вам и вашей семье.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

минтай, 3 шт;

лук, 3 шт;

морковь, 2 шт;

масло растительное, 5 шт;

теплая вода, 400 мл;

соус томатный, и сметана по 2 ст.л;

мука, 1 ст.л;

соль, перец, специи.

Процесс приготовления

Рыбу потрошим, промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Режем порционными кусочками.

Лук мелко режем, морковь трем на крупной терке и тушим на растительном масле.

В воде растворяем томатную пасту, сметану и выливаем в сковороду в овощи.

Добавляем в соус соль, перец, специи, лавровый лист, перемешиваем.

Каждый кусочек рыбы обваливаем в муке и выкладываем в овощи в сковороду.

Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне около 10 минут.

Переворачиваем кусочки и тушим еще 5 минут.