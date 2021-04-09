Минтай покупаю в большом количества, ведь готовить из него эту вкуснятину 15 минут, а семья в восторге от этого рецепта

Тушенный в томатном соусе минтай получается ароматным, сочным и нежным. Это блюдо точно понравиться вам и вашей семье.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- минтай, 3 шт;
- лук, 3 шт;
- морковь, 2 шт;
- масло растительное, 5 шт;
- теплая вода, 400 мл;
- соус томатный, и сметана по 2 ст.л;
- мука, 1 ст.л;
- соль, перец, специи.
Процесс приготовления
Рыбу потрошим, промываем и просушиваем бумажными полотенцами. Режем порционными кусочками.
Лук мелко режем, морковь трем на крупной терке и тушим на растительном масле.
В воде растворяем томатную пасту, сметану и выливаем в сковороду в овощи.
Добавляем в соус соль, перец, специи, лавровый лист, перемешиваем.
Каждый кусочек рыбы обваливаем в муке и выкладываем в овощи в сковороду.
Накрываем крышкой и тушим на небольшом огне около 10 минут.
Переворачиваем кусочки и тушим еще 5 минут.
Отлично подходит блюдо к картофельному пюре, отварному рису, прочим гарнирам.
Свежие комментарии