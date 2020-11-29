Польза сала для организма молодых и пожилых, о чем многие не знают или не задумываются

Под рецептом соления сала было много дискуссий относительно выбора и рецептов. Но все заинтересовавшиеся были солидарны с тем, что этот продукт любят и ценят. Но в жизни далеко не все так считают.

Поскольку статья о пользе для здоровье, я обязана сделать отступление в виде предупреждения:

Имеются противопоказания, необходима консультация со специалистом.

В наши дни куча людей, называющихся диетологами. При всей громкости и убедительности речи, эти люди не имеют зачастую ни медицинского образования, ни подобного другого, чтоб отрицательно отзываться об употреблении сала. Да, много противников этого прекрасного продукта.

Но хочу попросить вас оглянуться и поспрашивать людей из своего окружения – кто любит и употребляет сало. Вы удивитесь, что самые тучные люди в большинстве не любят сало и почти не едят. А вот худые и среднего телосложения наоборот, с удовольствием лакомятся. Я давно это заметила. То же самое примерно можно сказать об украинцах, у которых сало – национальное блюдо. Но они же не тучные, как американцы.

Медики – не диетологи. Хорошие врачи, разбирающиеся в полезностях продуктов и вреде от исключения из рациона некоторых, всегда советуют ежедневно по 1-2-3 кусочка сала в день в виде бутербродика с черным хлебом съедать — это из моего личного опыта и из просмотров именитых теледокторов.

Скажете холестерин там? НЕТ! Про холестерин напишу отдельно вырезки из научных публикаций. Если коротко, то холестерин на стенках сосудов откладывается только, если сосуды слабые и на них образуются повреждения. А сало же наоборот положительно влияет на эластичность сосудов и на весь организм

Витамин D, например, в сале в достаточном количестве, помогает лучше усваиваться в организме кальцию и фосфору, что очень важно в пожилом возрасте. Этого витамина в нашей широте многим не хватает и, как следствие, многие страдают апатичностью, бессилием, сонливостью…

Хорошо насыщая, сало заряжает нас энергией. Для работы мозга очень важен холин, что тоже в достаточном количестве имеется в сале. Очень много свойств сала, о которых люди не задумываются, от которых отказываются.

В составе сала имеются крайне важные:

— Витамин D укрепляет костную ткань, способслует лучшему всасыванию кальция и фосфора, участвует в выработке ряда гормонов.

— Холин участвует в регулировании уровня инсулина, защищает печень, но основная функция — это поддержание работы мозга и улучшение памяти.

— Жиры — дают нам энергию, насыщая и даже защищая от переедания.

— Содержит ценнейший холестерин, Омега 3 и 6 кислоты, а также карбоновую кислоту.