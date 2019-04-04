Для любителей вкусной рыбки — Судак с помидорами и лимонами

Рыбка получается сочной и очень вкусный!

Ингредиенты:

судак,

2 помидора,

2 лимона,

1-2 луковицы,

2 ст. ложки горчицы,

соль,

перец красный и черный.

Приготовление:

Моем и чистим рыбу, делаем надрезы. Натираем рыбу перцем и солью. Оставляем на 10 минут.

Кладем в каждый надрез дольку лимона (предварительно срезав шкурку) и помидора.

Выкладываем рыбу на лист фольги и смазываем соком половинки лимона с горчицей.

Выкладываем сверху полукольца лука.

Заворачиваем рыбу в фольгу и запекаем при 200 С в течение 30 минут.