Для любителей вкусной рыбки — Судак с помидорами и лимонами

Рыбка получается сочной и очень вкусный!
Ингредиенты:
судак,
2 помидора,
2 лимона,
1-2 луковицы,
2 ст. ложки горчицы,
соль,
перец красный и черный.
Приготовление:
Моем и чистим рыбу, делаем надрезы. Натираем рыбу перцем и солью. Оставляем на 10 минут.
Кладем в каждый надрез дольку лимона (предварительно срезав шкурку) и помидора.
Выкладываем рыбу на лист фольги и смазываем соком половинки лимона с горчицей.
Выкладываем сверху полукольца лука.
Заворачиваем рыбу в фольгу и запекаем при 200 С в течение 30 минут.
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