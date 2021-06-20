Творожный лимонник. Нежное лакомство для сытного завтрака

Творожный лимонник обязательно придётся Вам по вкусу. Он получается невероятно вкусным и нежным.
Творожный лимонник: ингредиенты
- Сливочное масло — 175 гр. (сто семьдесят пять грамм)
- Творог — 750 гр. (семьсот пятьдесят грамм)
- Манная крупа — 85 гр. (восемьдесят пять грамм)
- Сахарная пудра — 150 гр. (сто пятьдесят грамм)
- Яйца — 6 шт. (шесть штук)
- Лимон — 1 шт.
Пошаговое приготовление:
- Промойте лимон, просушите полотенцем и снимите цедру. Затем выдавите из неё сок.
- Сахарную пудру добавьте в размягчённое сливочное масло, перемешайте и всыпьте лимонную цедру и лимонный сок и перемешайте.
- По одному добавьте яйца и перемешивайте. Затем добавьте манную крупу и творог. Всё тщательно перемешайте.
- Промажьте форму для выпекания растительным маслом и переложите в неё массу, разровняйте.
- Поставьте в разогретую до 180 градусов духовку на 50-60 минут.
- Готовый творожник остудите и лишь после этого достаньте из формы.
Творожный лимонник можно подавать к столу.
Приятного аппетита!
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