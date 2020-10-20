Деликатес, который я всегда готовлю на праздник! Вкусное праздничное блюдо, которое любят все гости

Многие наверное помнят, как на праздники мамы покупали языки и готовили из них заливное – это было одно и самых вкусных и праздничных блюд. Но из языка можно приготовить и другое блюдо, не менее вкусное, но более быстрое в готовке.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- свиной язык, 500 г;
- чеснок, 3 зубчика;
- уксус рисовый или яблочный или обычный, 2 ст.л;
- масло растительное рафинированное, 3 ст.л;
- соевый соус, 2 ч.л;
- вода, 2.5 ст.л;
- соль и сахар по половина ч.л;
- перец черный, душистый, хмели-сунели по вкусу.
Процесс приготовления
Язык кладем в холодную воду и доводим до кипения, варим 5 минут.
Эту воду сливаем, сам язык промываем, заливаем чистой водой и варим на небольшом огне около 1.5 часа.
Из кастрюли вынимаем язык сразу в холодную воду и оставляем его на 15 минут – это помогает легко очистить его от шкурки.
Режем мясо не небольшие кусочки.
Для маринада смешиваем воду и уксус, масло растительное, соль и сахар, все прочие специи. Заправка должна быть кисло-сладкой, поэтому обязательно попробуйте на вкус.
Чеснок мелко рубим и вместе с мясом оставляем на 15 минут, потом заливаем маринадом, перемешиваем.
Совет: добавьте любимую зелень и тонкие полукольца белого лука (шалот).
Накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 6 – 8 часов, но не больше 12. Иногда перемешивайте.
По вкусу и консистенции, этот деликатес напоминает другой – гусиную печень.
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