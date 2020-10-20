Деликатес, который я всегда готовлю на праздник! Вкусное праздничное блюдо, которое любят все гости

Многие наверное помнят, как на праздники мамы покупали языки и готовили из них заливное – это было одно и самых вкусных и праздничных блюд. Но из языка можно приготовить и другое блюдо, не менее вкусное, но более быстрое в готовке.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

свиной язык, 500 г;

чеснок, 3 зубчика;

уксус рисовый или яблочный или обычный, 2 ст.л;

масло растительное рафинированное, 3 ст.л;

соевый соус, 2 ч.л;

вода, 2.5 ст.л;

соль и сахар по половина ч.л;

перец черный, душистый, хмели-сунели по вкусу.

Процесс приготовления

Язык кладем в холодную воду и доводим до кипения, варим 5 минут.

Эту воду сливаем, сам язык промываем, заливаем чистой водой и варим на небольшом огне около 1.5 часа.

Из кастрюли вынимаем язык сразу в холодную воду и оставляем его на 15 минут – это помогает легко очистить его от шкурки.

Режем мясо не небольшие кусочки.

Для маринада смешиваем воду и уксус, масло растительное, соль и сахар, все прочие специи. Заправка должна быть кисло-сладкой, поэтому обязательно попробуйте на вкус.

Чеснок мелко рубим и вместе с мясом оставляем на 15 минут, потом заливаем маринадом, перемешиваем.

Совет: добавьте любимую зелень и тонкие полукольца белого лука (шалот).

Накрываем крышкой и отправляем в холодильник на 6 – 8 часов, но не больше 12. Иногда перемешивайте.

По вкусу и консистенции, этот деликатес напоминает другой – гусиную печень.