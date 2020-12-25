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Суп с фрикадельками: болгарский супа топчета

Суп с фрикадельками! Приготовьте вместе с нами очень вкусный суп с фрикадельками – болгарский суп Топчета.

Суп с фрикадельками: продукты

  • четыреста граммов куриного фарша
  • восемьдесят граммов риса
  • три столовые ложки йогурта
  • две столовые ложки муки
  • одно яйцо
  • две столовые ложки растительного масла
  • две маленькие головки лука

Суп с фрикадельками

  • одна большая картофелина
  • одна морковка
  • стебель сельдерея
  • половина зеленого болгарского перца
  • пучок петрушки
  • соль и перец – по вкусу

Суп с фрикадельками: как приготовить

Суп с фрикадельками:

Начать надо с зажарки:

  • Кастрюлю с толстыми стенками поставить плиту и влить туда растительное масло.
  • Пока масло разогревается, почистить лук, помыть его и просушить. Разрезать луковицы вдоль пополам. После две половинки разрезать кубиками.
  • Луковичные кубики запустить в разогретое масло.
  • Помыть, почистить и порезать морковку тонкой соломкой. Отправить морковку к луку. Хорошо перемешать.
  • Болгарский перец помыть, разделить пополам. Половинку порезать кубиками и доложить к луку и моркови. Овощи в кастрюле при жарке нужно постоянно помешивать.
  • Стебель сельдерея помыть, порезать кубиками и опять же отправить в кастрюлю. Обжаривать все компоненты в течение пары минут.
  • Зажарку залить холодной водой, так, чтобы объем был чуть больше половины кастрюли.
  • Кастрюлю накрыть крышкой и довести жидкость до кипения.

Пока вода закипает, нужно приготовить фрикадельки:

  • Куриный фарш выложить в глубокую емкость.
  • Оставшуюся почищенную луковицу натереть на мелкой терке и добавить ее к фаршу.
  • Яйцо разбить и отделить желток от белка. Желток отложить, а белок добавить в фарш.
  • Посолить, поперчить и все тщательно перемешать руками.
  • В отдельную плоскую тарелочку насыпать муку.
  • Полученную мясную массу брать по столовой ложечке и формировать из нее шарики.

Суп с фрикадельками: болгарский супа топчета

  • Шарики обвалять в муке и переложить в отдельную тарелочку.

А теперь приступим к самому супу:

  • Картошку почистить, помыть и порезать кубиками. Отправить в кастрюлю с закипевшей водой и зажаркой.
  • Кастрюлю закрыть крышкой и суп вновь довести до кипения.
  • Приготовленные фрикадельки запустить в закипевший суп. Снова закрыть крышкой и довести до кипения.
  • Как только суп закипит, нужно убавить огонь, прикрыть кастрюлю крышкой, оставив маленький зазор.
  • Варить суп в течение четверти часа на среднем огне.
  • Рис промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной.
  • Добавить рис в кастрюлю.
  • Суп посолить и поперчить. Прикрыть кастрюлю крышкой и держать на огне еще минут восемь.
  • Петрушку почистить, помыть и мелко нарезать.
  • И вот последний штрих – болгарская заправка:
  • Йогурт выложить в глубокую пиалу, добавить отложенный желток, тщательно перемешать венчиком.
  • Тоненькой сруйкой влить парочку половников супа, периодично перемешивая содержимое пиалы. Делается это для того, чтобы сравнять температуру супа и заправки, и желток впоследствии не сварился.
  • Под кастрюлей увеличить огонь и постепенно влить заправку, при этом постоянно помешивать суп.
  • Затем добавить измельченную зелень, перемешать, закрыть крышкой и довести до кипения.

Суп с фрикадельками: болгарский супа топчета

  • Через минуту после закипания суп снять с огня, дать настоятся в течение пяти минут. Затем налить в красивую супницу и можно подавать к столу.

Суп с фрикадельками: готов

Получился великолепный вкусный суп с фрикадельками. Кушайте на здоровье!

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