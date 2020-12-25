Суп с фрикадельками: болгарский супа топчета

Суп с фрикадельками! Приготовьте вместе с нами очень вкусный суп с фрикадельками – болгарский суп Топчета.
Суп с фрикадельками: продукты
- четыреста граммов куриного фарша
- восемьдесят граммов риса
- три столовые ложки йогурта
- две столовые ложки муки
- одно яйцо
- две столовые ложки растительного масла
- две маленькие головки лука
- одна большая картофелина
- одна морковка
- стебель сельдерея
- половина зеленого болгарского перца
- пучок петрушки
- соль и перец – по вкусу
Суп с фрикадельками: как приготовить
Суп с фрикадельками:
Начать надо с зажарки:
- Кастрюлю с толстыми стенками поставить плиту и влить туда растительное масло.
- Пока масло разогревается, почистить лук, помыть его и просушить. Разрезать луковицы вдоль пополам. После две половинки разрезать кубиками.
- Луковичные кубики запустить в разогретое масло.
- Помыть, почистить и порезать морковку тонкой соломкой. Отправить морковку к луку. Хорошо перемешать.
- Болгарский перец помыть, разделить пополам. Половинку порезать кубиками и доложить к луку и моркови. Овощи в кастрюле при жарке нужно постоянно помешивать.
- Стебель сельдерея помыть, порезать кубиками и опять же отправить в кастрюлю. Обжаривать все компоненты в течение пары минут.
- Зажарку залить холодной водой, так, чтобы объем был чуть больше половины кастрюли.
- Кастрюлю накрыть крышкой и довести жидкость до кипения.
Пока вода закипает, нужно приготовить фрикадельки:
- Куриный фарш выложить в глубокую емкость.
- Оставшуюся почищенную луковицу натереть на мелкой терке и добавить ее к фаршу.
- Яйцо разбить и отделить желток от белка. Желток отложить, а белок добавить в фарш.
- Посолить, поперчить и все тщательно перемешать руками.
- В отдельную плоскую тарелочку насыпать муку.
- Полученную мясную массу брать по столовой ложечке и формировать из нее шарики.
- Шарики обвалять в муке и переложить в отдельную тарелочку.
А теперь приступим к самому супу:
- Картошку почистить, помыть и порезать кубиками. Отправить в кастрюлю с закипевшей водой и зажаркой.
- Кастрюлю закрыть крышкой и суп вновь довести до кипения.
- Приготовленные фрикадельки запустить в закипевший суп. Снова закрыть крышкой и довести до кипения.
- Как только суп закипит, нужно убавить огонь, прикрыть кастрюлю крышкой, оставив маленький зазор.
- Варить суп в течение четверти часа на среднем огне.
- Рис промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной.
- Добавить рис в кастрюлю.
- Суп посолить и поперчить. Прикрыть кастрюлю крышкой и держать на огне еще минут восемь.
- Петрушку почистить, помыть и мелко нарезать.
- И вот последний штрих – болгарская заправка:
- Йогурт выложить в глубокую пиалу, добавить отложенный желток, тщательно перемешать венчиком.
- Тоненькой сруйкой влить парочку половников супа, периодично перемешивая содержимое пиалы. Делается это для того, чтобы сравнять температуру супа и заправки, и желток впоследствии не сварился.
- Под кастрюлей увеличить огонь и постепенно влить заправку, при этом постоянно помешивать суп.
- Затем добавить измельченную зелень, перемешать, закрыть крышкой и довести до кипения.
- Через минуту после закипания суп снять с огня, дать настоятся в течение пяти минут. Затем налить в красивую супницу и можно подавать к столу.
Суп с фрикадельками: готов
Получился великолепный вкусный суп с фрикадельками. Кушайте на здоровье!
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