Суп с фрикадельками: болгарский супа топчета

Суп с фрикадельками! Приготовьте вместе с нами очень вкусный суп с фрикадельками – болгарский суп Топчета.

Суп с фрикадельками: продукты

четыреста граммов куриного фарша

восемьдесят граммов риса

три столовые ложки йогурта

две столовые ложки муки

одно яйцо

две столовые ложки растительного масла

две маленькие головки лука

одна большая картофелина

одна морковка

стебель сельдерея

половина зеленого болгарского перца

пучок петрушки

соль и перец – по вкусу

Суп с фрикадельками: как приготовить

Суп с фрикадельками:

Начать надо с зажарки:

Кастрюлю с толстыми стенками поставить плиту и влить туда растительное масло.

Пока масло разогревается, почистить лук, помыть его и просушить. Разрезать луковицы вдоль пополам. После две половинки разрезать кубиками.

Луковичные кубики запустить в разогретое масло.

Помыть, почистить и порезать морковку тонкой соломкой. Отправить морковку к луку. Хорошо перемешать.

Болгарский перец помыть, разделить пополам. Половинку порезать кубиками и доложить к луку и моркови. Овощи в кастрюле при жарке нужно постоянно помешивать.

Стебель сельдерея помыть, порезать кубиками и опять же отправить в кастрюлю. Обжаривать все компоненты в течение пары минут.

Зажарку залить холодной водой, так, чтобы объем был чуть больше половины кастрюли.

Кастрюлю накрыть крышкой и довести жидкость до кипения.

Пока вода закипает, нужно приготовить фрикадельки:

Куриный фарш выложить в глубокую емкость.

Оставшуюся почищенную луковицу натереть на мелкой терке и добавить ее к фаршу.

Яйцо разбить и отделить желток от белка. Желток отложить, а белок добавить в фарш.

Посолить, поперчить и все тщательно перемешать руками.

В отдельную плоскую тарелочку насыпать муку.

Полученную мясную массу брать по столовой ложечке и формировать из нее шарики.

Шарики обвалять в муке и переложить в отдельную тарелочку.

А теперь приступим к самому супу:

Картошку почистить, помыть и порезать кубиками. Отправить в кастрюлю с закипевшей водой и зажаркой.

Кастрюлю закрыть крышкой и суп вновь довести до кипения.

Приготовленные фрикадельки запустить в закипевший суп. Снова закрыть крышкой и довести до кипения.

Как только суп закипит, нужно убавить огонь, прикрыть кастрюлю крышкой, оставив маленький зазор.

Варить суп в течение четверти часа на среднем огне.

Рис промыть в нескольких водах, пока вода не станет прозрачной.

Добавить рис в кастрюлю.

Суп посолить и поперчить. Прикрыть кастрюлю крышкой и держать на огне еще минут восемь.

Петрушку почистить, помыть и мелко нарезать.

И вот последний штрих – болгарская заправка:

Йогурт выложить в глубокую пиалу, добавить отложенный желток, тщательно перемешать венчиком.

Тоненькой сруйкой влить парочку половников супа, периодично перемешивая содержимое пиалы. Делается это для того, чтобы сравнять температуру супа и заправки, и желток впоследствии не сварился.

Под кастрюлей увеличить огонь и постепенно влить заправку, при этом постоянно помешивать суп.

Затем добавить измельченную зелень, перемешать, закрыть крышкой и довести до кипения.

Через минуту после закипания суп снять с огня, дать настоятся в течение пяти минут. Затем налить в красивую супницу и можно подавать к столу.

Суп с фрикадельками: готов

Получился великолепный вкусный суп с фрикадельками. Кушайте на здоровье!