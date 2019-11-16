Особенно любят дети. Такие пальчики просто сметают со стола

Ингредиенты:

мука 110 г

картофельный крахмал 1 ст. л.

яйца куриные 1 шт.

сливочное масло 20 г

соль 1 щепотка

мускатный орех молотый 1 щепотка

растительное масло для жарки 5 ст. л.

картофель вареный в мундире 4 шт.

Приготовление:

Отварной картофель очистите и разомните, пока он еще горячий. Сливочное масло растопите, влейте в картофель. Добавьте яйцо, посолите, приправьте мускатом и перемешайте.

Добавьте муку и крахмал. Замесите картофельное тесто. Оно должно быть мягким и не липким.

Стол припылите мукой. Тесто разделите на части, скатайте из каждой колбаску, нарежьте на кусочки и сформируйте пальчики.

Отварите пальчики в подсоленной воде, около 3-4 минут.

Затем обжарьте на растительном масле до румяной корочки.

Приятного аппетита!!!