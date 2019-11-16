Скатерть-Самобранка

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Особенно любят дети. Такие пальчики просто сметают со стола

Особенно любят дети. Такие пальчики просто сметают со стола

Ингредиенты:

мука 110 г
картофельный крахмал 1 ст. л.
яйца куриные 1 шт.
сливочное масло 20 г
соль 1 щепотка
мускатный орех молотый 1 щепотка
растительное масло для жарки 5 ст. л.
картофель вареный в мундире 4 шт.

Приготовление:

Отварной картофель очистите и разомните, пока он еще горячий. Сливочное масло растопите, влейте в картофель. Добавьте яйцо, посолите, приправьте мускатом и перемешайте.

Добавьте муку и крахмал. Замесите картофельное тесто. Оно должно быть мягким и не липким.

Стол припылите мукой. Тесто разделите на части, скатайте из каждой колбаску, нарежьте на кусочки и сформируйте пальчики.

Отварите пальчики в подсоленной воде, около 3-4 минут.

Затем обжарьте на растительном масле до румяной корочки.

Приятного аппетита!!!

Особенно любят дети. Такие пальчики просто сметают со стола Особенно любят дети. Такие пальчики просто сметают со стола Особенно любят дети. Такие пальчики просто сметают со стола Особенно любят дети. Такие пальчики просто сметают со стола Особенно любят дети. Такие пальчики просто сметают со стола

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