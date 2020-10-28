Скатерть-Самобранка

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Муж придумал себе завтрак, а я приготовила за несколько минут! Получилось замечательно

Недавно в магазине мы с мужем купили пару упаковок тортильи. Одну использовали, а вот вторая так и осталась невостребованной.

Муж просто обожает чебуреки, а вот я не слишком горю желанием их готовить – возишься то с тестом, то с фаршем, а потом еще и гору посуды перемываешь.

Но с моим мужем спокойно не проживешь – он придумал ленивые чебуреки, с которыми намного возни. Как он сказал, «теоретически» почти ничего делать не нужно. Я взяла и попробовала воплотить его идею. Теперь делюсь с вами своим опытом.

Для приготовления нам потребуются такие ингредиенты:

  • тортилья, упаковка;
  • фарш любой, 500 г;
  • сыр тертый, 100 г;
  • чеснок, зелень, соль, перец и специи.

Процесс приготовления

Сыр я брала для того, чтобы он склеил края тортильи, но можно обойтись и без него.

Фарш заправляем солью, специями и перцем, пропущенным через пресс чесноком и рубленой зеленью, тертым сыром. Если вы любите, добавьте измельченный  лук репчатый или зелены лучок.

Берем тортилью и на один край выкладываем фарш тонким слоем – так фарш прожариться лучше.

Муж придумал себе завтрак, а я приготовила за несколько минут! Получилось замечательно

Накрываем второй частью лепешки и выкладываем на смазанную растительным маслом сковороду.

Муж придумал себе завтрак, а я приготовила за несколько минут! Получилось замечательно

Обжариваем с двух сторон.

Муж придумал себе завтрак, а я приготовила за несколько минут! Получилось замечательно

Мне понравилось делать так чебуреки еще и потому, что можно сделать много заготовок и положить их в морозильную камеру и по мере надобности (когда муж станет слишком надоедать чтобы ему приготовили что-то вкусное) берем и жарим.

Муж придумал себе завтрак, а я приготовила за несколько минут! Получилось замечательно

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