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Трачу всего 10 минут на витаминную заготовку из имбиря, лимона, меда! Делаю всю осень и зиму каждый год

Все эти продукты – имбирь, лимон и мед очень полезны для здоровья. Особенно это актуально в холодное время года, когда очень легко простудиться. А с помощью этого вкусного средства, можно укрепить иммунитет и не бояться сквозняков и температурных перепадов.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • корень имбиря, 150 г;
  • лимон, 150 г;
  • мед, 150 г.

Процесс приготовления

Лимон и имбирь промываем и очищаем от кожуры.

Режем на кусочки лимон и имбирь, выкладываем в чашу блендера и заливаем все медом.

Трачу всего 10 минут на витаминную заготовку из имбиря, лимона, меда! Делаю всю осень и зиму каждый год

Измельчаем все до однородной массы.

Переливаем все в стерилизованную, сухую баночку, накрываем крышкой и отправляем в холодильник.

Трачу всего 10 минут на витаминную заготовку из имбиря, лимона, меда! Делаю всю осень и зиму каждый год

Настаивать ее не нужно, она уже дает все свои целебные вещества.

Каждое утро, за 15 минут до завтрака, берем по 1 чайной ложке смеси и заливаем стаканом теплой воды. Натощак.

Можно добавлять в теплый чай – в горячей жидкости, мед  теряет все свои полезные свойства.

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