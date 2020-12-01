Трачу всего 10 минут на витаминную заготовку из имбиря, лимона, меда! Делаю всю осень и зиму каждый год

Все эти продукты – имбирь, лимон и мед очень полезны для здоровья. Особенно это актуально в холодное время года, когда очень легко простудиться. А с помощью этого вкусного средства, можно укрепить иммунитет и не бояться сквозняков и температурных перепадов.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- корень имбиря, 150 г;
- лимон, 150 г;
- мед, 150 г.
Процесс приготовления
Лимон и имбирь промываем и очищаем от кожуры.
Режем на кусочки лимон и имбирь, выкладываем в чашу блендера и заливаем все медом.
Измельчаем все до однородной массы.
Переливаем все в стерилизованную, сухую баночку, накрываем крышкой и отправляем в холодильник.
Настаивать ее не нужно, она уже дает все свои целебные вещества.
Каждое утро, за 15 минут до завтрака, берем по 1 чайной ложке смеси и заливаем стаканом теплой воды. Натощак.
Можно добавлять в теплый чай – в горячей жидкости, мед теряет все свои полезные свойства.
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