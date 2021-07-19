Десерт, который вы будете готовить каждый день! Займет всего 10 минут

Быстрые и простые кексы получаются нежными, влажными, пышными. В качестве добавок можно использовать разные продукты: кусочки шоколада, ягоды свежие и замороженные, сухофрукты и т.д.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

сахар, 40 г;

яйцо, 1 шт;

масло растительное, 40 мл;

мука, 190 г;

йогурт натуральный или банановый, 125 г;

молоко, 90 мл;

разрыхлитель, 8 г.

Процесс приготовления

Сахар взбиваем с яйцом при помощи венчика.

Добавляем масло растительное и йогурт, молоко, перемешиваем.

Всыпаем просеянную муку и вымешиваем густое тесто.

Всыпаем разрыхлитель и хорошо перемешиваем.

В формочки для кексиков раскладываем тесто – в каждую по половине.

Сверху насыпаем кусочки яблок без кожуры, вишни, смородину или чернику.

Совет: если кладете ягоды, сначала смешайте их с небольшим количеством крахмала, чтобы они сильно не пускали сок.

Выпекать при 180 градусах около 25 минут, готовность можно проверить шпажкой.

Остывшие кексы посыпаем сахарной пудрой, можно полить растопленным шоколадом по своему вкусу и сделать быстрый крем из жирной сметаны и сахарной пудры. Только предварительно сметану хорошо охладите, тогда она быстро будет взбиваться.