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Настоящий Шакер-Лухум или Рахат-Лохум. Вкусное печенье в виде полумесяца

Настоящий Шакер-лухум или Рахат-лохум. Вкусное печенье в виде полумесяца.

Сегодня приготовим печеньки настоящий Шакер-лухум или Рахат-лохум по классическому восточному рецепту. Печенье в виде полумесяцев, сладкое, вкусное, тающее во рту, переносящее в детство.

Настоящий Шакер-Лухум или Рахат-Лохум. Вкусное печенье в виде полумесяца

Шакер-Лухум. Ингредиенты

  • Сливочное масло — 200 гр.
  • Сахарная пудра — 200 гр.
  • Ванилин
  • Подсолнечное масло — 100 мл.
  • Кукурузный крахмал — 4 ст. ложки
  • Мука — 300 гр.

Рахат-лохум или Шакер-Лухум. Способ приготовления

  • 200 гр. сахарной пудры переложим в тару
  • Добавим 4 ст. ложки крахмала
  • Добавим к массе около 300 грамм  муки
  • 200 гр. предварительно размягченного сливочного масла
  • Вымешиваем тесто руками

Настоящий Шакер-Лухум или Рахат-Лохум. Вкусное печенье в виде полумесяца

  • Скатанный шар теста начнем раскатывать скалкой в не очень тонкий пласт
  • Начнем разрезать тесто в виде полумесяцев с формами
  • Если у вас нет соответствующей формы, можете использовать стакан и сделать печень круглым
  • От формы печенья вкус никак не поменяется
  • Выпекаем при температуре 180-190 градусов
  • Вытаскиваем из духовки и прямо горячие печеньки, не жалея, обсыпем сахарной пудрой
  • Подождите, пока наше Шакер-Лухум или Рахат-Лохум выпечка немного остынет и можете подавать

Приятного аппетита!

Настоящий Шакер-Лухум или Рахат-Лохум Видео

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