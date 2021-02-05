Настоящий Шакер-лухум или Рахат-лохум. Вкусное печенье в виде полумесяца.
Сегодня приготовим печеньки настоящий Шакер-лухум или Рахат-лохум по классическому восточному рецепту. Печенье в виде полумесяцев, сладкое, вкусное, тающее во рту, переносящее в детство.
Шакер-Лухум. Ингредиенты
- Сливочное масло — 200 гр.
- Сахарная пудра — 200 гр.
- Ванилин
- Подсолнечное масло — 100 мл.
- Кукурузный крахмал — 4 ст. ложки
- Мука — 300 гр.
Рахат-лохум или Шакер-Лухум. Способ приготовления
- 200 гр. сахарной пудры переложим в тару
- Добавим 4 ст. ложки крахмала
- Добавим к массе около 300 грамм муки
- 200 гр. предварительно размягченного сливочного масла
- Вымешиваем тесто руками
- Скатанный шар теста начнем раскатывать скалкой в не очень тонкий пласт
- Начнем разрезать тесто в виде полумесяцев с формами
- Если у вас нет соответствующей формы, можете использовать стакан и сделать печень круглым
- От формы печенья вкус никак не поменяется
- Выпекаем при температуре 180-190 градусов
- Вытаскиваем из духовки и прямо горячие печеньки, не жалея, обсыпем сахарной пудрой
- Подождите, пока наше Шакер-Лухум или Рахат-Лохум выпечка немного остынет и можете подавать
Приятного аппетита!
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