Настоящий Шакер-лухум или Рахат-лохум. Вкусное печенье в виде полумесяца.

Сегодня приготовим печеньки настоящий Шакер-лухум или Рахат-лохум по классическому восточному рецепту. Печенье в виде полумесяцев, сладкое, вкусное, тающее во рту, переносящее в детство.

Шакер-Лухум. Ингредиенты

Сливочное масло — 200 гр.

Сахарная пудра — 200 гр.

Ванилин

Подсолнечное масло — 100 мл.

Кукурузный крахмал — 4 ст. ложки

Мука — 300 гр.

Рахат-лохум или Шакер-Лухум. Способ приготовления

200 гр. сахарной пудры переложим в тару

Добавим 4 ст. ложки крахмала

Добавим к массе около 300 грамм муки

200 гр. предварительно размягченного сливочного масла

Вымешиваем тесто руками

Скатанный шар теста начнем раскатывать скалкой в не очень тонкий пласт

Начнем разрезать тесто в виде полумесяцев с формами

Если у вас нет соответствующей формы, можете использовать стакан и сделать печень круглым

От формы печенья вкус никак не поменяется

Выпекаем при температуре 180-190 градусов

Вытаскиваем из духовки и прямо горячие печеньки, не жалея, обсыпем сахарной пудрой

Подождите, пока наше Шакер-Лухум или Рахат-Лохум выпечка немного остынет и можете подавать

Приятного аппетита!

Настоящий Шакер-Лухум или Рахат-Лохум Видео