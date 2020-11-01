Знакомый садовод копит лотки из-под яиц и просто гениально использует их в своем огороде. С недавних пор делаю также и радуюсь

В деревне всегда можно много нового узнать просто от соседей: один что-то интересное придумал, рассказал соседу, тот своему и процесс пошел, в скором времени вся улица пользуется ноухау.

Вот и в моем случае, сосед мне подсказал свою идею, как полезно использовать лотки от яиц. Зашел к нему в гости и вижу, что стоят стопки лотков от яиц накрытые пленкой. На закономерный вопрос «зачем», сосед не очень охотно и только под обещание с моей стороны что «никому – никому», рассказал.

Все оказалось довольно просто – он накапливает лотки от яиц весь год, а весной просто садит в них рассаду. Когда растения всходят и достигают того размера, когда можно высаживать в открытый грунт, берет и аккуратно садит все культуры ровными рядами.

Грядки получаются очень красивыми, ведь каждый лоток он «садит» в почву рядами и все культуры растут аккуратно, на необходимом для их развития расстоянии. Лотки же сделаны из картона, который под воздействием влаги в грунте, начинает распадаться и служит удобрением (картон = древесина). Корневая система развивается отлично, ей ничего не мешает.

Этот способ избавляет от ненужной работы со стаканчиками с рассадой, когда вы пересаживаете в них мелкие растения, потом, когда они подрастают, уже высаживаете в теплицу или в открытый грунт.

Высадил лотки и все, все прекрасно растет.