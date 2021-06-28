Рыба по-индийски – просто готовится и очень вкусно

Простой рецепт очень вкусной и сочной рыбы. На готовку уходит около 20 минут, подаем горячей, хотя и в холодном виде очень вкусно, поэтому можно подавать в виде холодной закуски.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- минтай или другая рыба, 1 шт;
- лимонный сок;
- соль, перец по вкусу;
- масло растительное, 60 мл;
- уксус 9 %, 1 ч.л;
- специи по вкусу.
Процесс приготовления
Специи для рыбы можно брать любые по своему вкусу.
Рубы очищаем от всего лишнего, отделяем от костей и режем порционными кусками.
Поливаем филе соком лимона, сбрызгиваем растительным маслом и посыпаем разными приправами для рыбы, солью и перцем.
Добавляем уксус и перемешиваем. Оставляем мариноваться на 20 минут, иногда перемешивая.
В сковороду выливаем маринад от рыбы, разогреваем.
Обжариваем рыбу на небольшом огне до золотистой корочки.
Совет: сильно зажаривать не нужно, блюдо потеряет свою сочность и будет пересушенным.
При подаче можно посыпать рубленым укропом и зеленым луком. Отлично сочетается с рыбой соус из сметаны и горчицы, можно добавить зубок чеснока и укроп.
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