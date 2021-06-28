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Рыба по-индийски – просто готовится и очень вкусно

Простой рецепт очень вкусной и сочной рыбы. На готовку уходит около 20 минут, подаем горячей, хотя и в холодном виде очень вкусно, поэтому можно подавать в виде холодной закуски.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • минтай или другая рыба, 1 шт;
  • лимонный сок;
  • соль, перец по вкусу;
  • масло растительное, 60 мл;
  • уксус 9 %, 1 ч.л;
  • специи по вкусу.

Процесс приготовления

Специи для рыбы можно брать любые по своему вкусу.

Рубы очищаем от всего лишнего, отделяем от костей и режем порционными кусками.

Поливаем филе соком лимона, сбрызгиваем растительным маслом и посыпаем разными приправами для рыбы, солью и перцем.

Добавляем уксус и перемешиваем. Оставляем мариноваться на 20 минут, иногда перемешивая.

В сковороду выливаем маринад от рыбы, разогреваем.

Обжариваем рыбу на небольшом огне до золотистой корочки.

Совет: сильно зажаривать не нужно, блюдо потеряет свою сочность и будет пересушенным.

При подаче можно посыпать рубленым укропом и зеленым луком. Отлично сочетается с рыбой соус из сметаны и горчицы, можно добавить зубок чеснока и укроп.

Рыба по-индийски – просто готовится и очень вкусно

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