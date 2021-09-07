Нашла рецепт проще и вкуснее сырников. Делюсь новым рецептом с творогом

Творожная запеканка с персиками – это такое вкусное и нежное блюдо, которое любят даже дети, которых бывает трудно заставить кушать творог в любом виде.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

творог, 400 г;

яйца, 2 шт;

сахар, 4 ст.л;

манная крупа, 5 ст.л;

персики, 2 шт.

Процесс приготовления

Творог смешиваем с яйцами до однородности, сахаром. Последний всыпайте по вкусу.

Всыпаем манную крупу и перебиваем массу при помощи погружного блендера.

Оставляем на 20 минут, чтобы манка набухла.

Совет: творог все берут разной жирности, поэтому и количество манной крупы может быть разным, если масса растекается, всыпайте еще.

Персик режем дольками.

Форму застилаем пергаментом и смазываем его растительным маслом.

Выкладываем творожную массу, разравниваем и сверху кладем дольки персика.

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем около 30 минут.

Если вы готовите запеканку в сковороде, смазываем ее маслом и выкладываем массу, персики.

Накрываем крышкой и печем на небольшом огне 5 – 7 минут.

При помощи тарелки переворачиваем пирог и допекаем еще 5 минут.