Скатерть-Самобранка

5 426 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Евгений
    А что мяса там нет? Не хватает фарша.Вкусная и простая...
  • Ирина Чещина
    мякоть остается в сите?Яблочное желе без...
  • Александр Киевская Русь
    Яиц не хватает. Именно яйца дают неповторимый вкус дерунам (так их называют на Украине).Соседка китаянка ...

Нашла рецепт проще и вкуснее сырников. Делюсь новым рецептом с творогом

Творожная запеканка с персиками – это такое вкусное и нежное блюдо, которое любят даже дети, которых бывает трудно заставить кушать творог в любом виде.

Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:

  • творог, 400 г;
  • яйца, 2 шт;
  • сахар, 4 ст.л;
  • манная крупа, 5 ст.л;
  • персики, 2 шт.

Процесс приготовления

Творог смешиваем с яйцами до однородности, сахаром. Последний всыпайте по вкусу.

Всыпаем манную крупу и перебиваем массу при помощи погружного блендера.

Нашла рецепт проще и вкуснее сырников. Делюсь новым рецептом с творогом

Оставляем на 20 минут, чтобы манка набухла.

Совет: творог все берут разной жирности, поэтому и количество манной крупы может быть разным, если масса растекается, всыпайте еще.

Персик режем дольками.

Форму застилаем пергаментом и смазываем его растительным маслом.

Выкладываем творожную массу, разравниваем и сверху кладем дольки персика.

Нашла рецепт проще и вкуснее сырников. Делюсь новым рецептом с творогом

Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем около 30 минут.

Если вы готовите запеканку в сковороде, смазываем ее маслом и выкладываем массу, персики.

Накрываем крышкой и печем на небольшом огне 5 – 7 минут.

При помощи тарелки переворачиваем пирог и допекаем еще 5 минут.

Нашла рецепт проще и вкуснее сырников. Делюсь новым рецептом с творогом

Пирог получается вкусным, влажным, очень ароматным. Можно еще сделать сметанный крем или взбить сливки с сахарной пудрой.

Ссылка на первоисточник
Рецепты
Обсудить

Картина дня

наверх