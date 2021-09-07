Нашла рецепт проще и вкуснее сырников. Делюсь новым рецептом с творогом

Творожная запеканка с персиками – это такое вкусное и нежное блюдо, которое любят даже дети, которых бывает трудно заставить кушать творог в любом виде.
Для приготовления вам потребуются такие ингредиенты:
- творог, 400 г;
- яйца, 2 шт;
- сахар, 4 ст.л;
- манная крупа, 5 ст.л;
- персики, 2 шт.
Процесс приготовления
Творог смешиваем с яйцами до однородности, сахаром. Последний всыпайте по вкусу.
Всыпаем манную крупу и перебиваем массу при помощи погружного блендера.
Оставляем на 20 минут, чтобы манка набухла.
Совет: творог все берут разной жирности, поэтому и количество манной крупы может быть разным, если масса растекается, всыпайте еще.
Персик режем дольками.
Форму застилаем пергаментом и смазываем его растительным маслом.
Выкладываем творожную массу, разравниваем и сверху кладем дольки персика.
Отправляем в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем около 30 минут.
Если вы готовите запеканку в сковороде, смазываем ее маслом и выкладываем массу, персики.
Накрываем крышкой и печем на небольшом огне 5 – 7 минут.
При помощи тарелки переворачиваем пирог и допекаем еще 5 минут.
Пирог получается вкусным, влажным, очень ароматным. Можно еще сделать сметанный крем или взбить сливки с сахарной пудрой.
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